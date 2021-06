Para no pensar, utilice los lugares comunes

A veces nos da mucha flojera pensar… ¿a poco no? En el mundo en que vivimos ahora, tan comunicado, con tantas conversaciones simultáneas entre tanta gente, con tantas opiniones habladas y escritas, imagínese que en todas las que participamos tengamos que pensar a profundidad lo que queremos decir… ¡ay no, qué flojera!

Aunque eso es lo que idealmente deberíamos de hacer: pensar cada frase y palabra que usamos para construir una idea que, aunque puede no ser única como tal, sí puede ser original y novedosa en su forma. Esto requiere un considerable esfuerzo adicional al de solamente opinar: decir, escribir así nomás, con el propósito de participar más que por el de aportar; pero nuestro atareado cerebro, al que se le bombardea constantemente con información, busca la manera más sencilla y menos fatigosa para comunicarse.

Aquí entra a la escena lo que conocemos como lugares comunes, que también pueden ser: clichés, frases hechas, muletillas, estereotipos o similares. Despedirse de alguien y decirle: "Que Dios te bendiga" es un ejemplo de lugar común, por más que sea real el deseo de que la persona que se va realmente reciba bendiciones de Diosito. El lugar común es una frase muy conocida, gastada, usada hasta el cansancio, y por eso se considera un vicio del lenguaje… sí, un vicio requetecómodo, pero dañino.

Todos usamos los lugares comunes alguna vez… y otros a cada rato. ¿Por qué? Pues algunos por comodidad -yo a veces lo hago, cuando traigo flojera- pero definitivamente es algo que se debe evitar porque refleja pobreza del pensamiento, poca imaginación, escasa cultura y experiencia, falta de creatividad… y por supuesto, una tremenda hueva.

Yo no soy poeta… ¡claro que no! Pero he leído a algunos que son grandiosos y a otros que, digamos, se les nota que son principiantes. ¿Qué es lo primero que destaca de un poeta -o cualquier escritor- inexperto? Sus lugares comunes. Si usted ve un poema que dice alguna de estas frases: "Estaba en un mar de dudas"; "tu sonrisa seductora"; "estaba sumido en la tristeza"; "se le marcaban unas profundas arrugas", o alguna frase de este tipo, puede usted tener la seguridad de que al autor le falta todavía experiencia, porque todas son frases hechas o lugares comunes.

Gustavo Flaubert, el grandioso novelista francés, elaboró su Diccionario de ideas preconcebidas, el que pudo terminarlo porque tuvo la ocurrencia de morirse, pero años después fue recuperado, completado y publicado. En ese diccionario se incluyen clichés y lugares comunes de aquel tiempo, estamos hablando aproximadamente de 1850.

Muchos de los lugares comunes son una moda en nuestra época, pero es interesante ver, en este diccionario, que algunos han permanecido durante siglos. Por ejemplo, el cliché de que el "ejercicio protege de todas las enfermedades y se debe aconsejar su práctica"; o también que "ante el dolor, siempre se tiene un resultado favorable". Esto me hace pensar en que, cuando se nos muere un ser querido, no falta quien nos diga la frase hecha: "te acompaño en tu dolor", aunque sepamos que, en la realidad, tal persona no nos acompañaría ni a la tienda de la esquina para comprar un refresco.

ME PREGUNTA:

Cecilia Mares: "Recuerdo que cuando estaba en primaria nos enseñaron el abecedario que incluía a la lecha 'ch' y a la 'll', ¿ya no están en el abecedario ahora?

LE RESPONDO:

Hace mucho tiempo se consideraban letras la 'ch' y la 'll', pero ahora se aclara que son dígrafos. El abecedario actual solo contiene letras o grafemas que son signos gráficos simples, por eso ya no incluyen la 'ch' y la 'll', ni los fonemas 'gu', 'qu' y 'rr'.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA:

Los guapos también tenemos sentimientos, principalmente sentimos las miradas envidiosas de los feos.