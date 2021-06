'Necesitamos dirigentes con buenas intenciones'; dice Sebastián Yatra

Sebastián Yatra tiene sentimientos encontrados. Está feliz por el éxito de su tema Pareja del año, junto a Myke Towers, pero también la melancolía invade su ser ante los problemas que enfrenta Colombia tras una reforma tributaria que fue retirada, sin embargo, generó otras situaciones complicadas que acaparan los titulares día a día.

"Todos los colombianos amamos a nuestro país y queremos lo mejor para este. Quiero desde lo más profundo de mi corazón que se solucionen las diferencias que tenemos en Colombia y las decisiones que se tomen sean siempre en pro de la gente y en pro de la economía y las oportunidades, y que nosotros nos sintamos orgullosos adonde sea que vayamos en el mundo de ser de ahí y presumir que Colombia tiene tantas cosas bonitas en las cuales enfocarnos, pero para poder darles enfoque a esas cosas tenemos que primero solucionar lo que está pasando en la casa.

"A mí me duele mucho lo que está pasando, pero tengo esperanza de que vamos a salir adelante", dijo en una videoconferencia en la que también informó que el 30 de julio se presentará en Torreón.

En ese sentido, el cantante añadió que lo que su nación y en general las demás que conforman Latinoamérica necesitan son "buenas intenciones" por parte de sus gobernantes para que puedan salir adelante.

"Hay muchas personas que ponen sus intereses propios por encima de los intereses de un país y de su gente. Necesitamos dirigentes con buenas intenciones. Todos los países de América Latina tenemos mucho potencial, es cuestión de unirnos y ayudarnos para salir adelante", dijo consternado.

Sobre Pareja del año, Sebastián informó que se encuentra muy emocionado por esta colaboración con Myke Towers, la cual lleva más de 120 millones de 'streams' en plataformas digitales y el video oficial supera los 136 millones de visualizaciones en YouTube.

"Ha sido brutal (el éxito de la rola), escribí Pareja del año en el barco de un amigo mexicano y supe que era mi próximo sencillo, la canción tiene ese lado pop y clásico con los violines; en vivo sonaba muy 'cool', pero le faltaba la parte urbana que Myke hizo y lo llevó a todo lo que yo soñé, formamos "la pareja del año" con esta colaboración", destacó.

Durante la charla vía Zoom, el nacido en Medellín, Colombia dio a conocer que en su próxima producción discográfica se involucrará mucho más como músico, en comparación con sus pasados álbumes.

"Últimamente he estado experimentado mucho con el rock, no sé si eso vaya a ser parte de mi nuevo álbum, vamos a ver qué pasa con eso, también con cosas raras en la guitarra. Este año me he dado la oportunidad de dedicarme más a los instrumentos y la idea es empezar a tocar con instrumentos en vivo", relató.

Yatra de igual manera celebró que haya sido elegido por la revista Vogue México para su portada y que el reconocido productor Manolo Caro lo haya incluido como actor en su nueva serie, que llevará por título Érase una vez… pero ya no.

"Cuando él me llamó (Manolo Caro) para la serie fue más lo que sufrí que lo que fui feliz porque yo decía 'en cualquier momento me va a sacar de la serie, yo aquí no voy' y yo me ponía nervioso cada vez que hablaba con él. Se lo agradezco porque se lo pudo haber dado a muchas personas y me eligió a mí.

"Recuerdo que ni siquiera nos conocíamos en persona, estábamos por firmar el contrato de la serie y yo le mandé una nota de voz y al final se me escapa decirle 'bueno, parce, nada, te quiero' y dije '¿por qué le dije 'te quiero'?'; lo quise borrar, pero cuando lo iba a hacer él ya lo estaba escuchando y sentía que me iba a sacar de la serie. Nunca me contestó ese mensaje y dije 'estoy out (fuera)'", añadió entre risas.

Sebastián Yatra volverá a Torreón para presentarse el 30 de julio en un recinto de la carretera Torreón-San Pedro, luego de que en la región se efectuaran con las medidas sanitarias pertinentes los conciertos de María José, Ángeles Azules y Ximena Sariñana, siendo un éxito.

"Me emociona mucho poder volver a ofrecer un concierto presencial en México. Nos vemos el próximo 30 de julio", compartió el oriundo de Medellín.