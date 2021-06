Mi síndrome de Peter Pan

No están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero desde que cumplí 26 años, hace ya unos cuantos años, me dio el síndrome de Peter Pan y a partir de ese día deje de cumplir años; Los inconvenientes de haber tomado esa decisión es que en el último año, más bien me he sentido como Capitán Garfio por culpa de todos los achaques que he tenido, por lo que hace unos meses decidí reanudar lo que vendría siendo la acumulación de los años y no solamente la de los daños.

Los años no han pasado en vano y a últimas fechas me he vuelto más olvidadiza, me cuesta recordar los pequeños detalles de la vida cotidiana. Y es que las funciones cognitivas tienden a deteriorarse con la edad, por lo que algunos olvidos pueden ser parte normal de empezar a cumplir años nuevamente.

La memoria y la atención nos permiten fijar, retener y reproducir todo lo que pasa por nuestra conciencia y hacer uso práctico de ello a posteriori, por lo que son indispensables para desarrollar una vida independiente y productiva; justo en este aspecto intelectual y cognitivo de mi existencia en fechas recientes, es donde se han visto reflejados tanto los años como los daños en mi persona por lo que en últimas fechas he decidido tomar cartas en el asunto y empezar a hacer gimnasia cerebral.

Gozar de buena salud cognitiva implica mantener un nivel adecuado de rendimiento en las funciones cerebrales durante todas las etapas de la vida, y hay actividades, como las tareas diarias u organizar viajes, que las ponen en marcha y las estimulan, sin embargo ¿Por qué no dar una ayudada a nuestra mente con herramientas que además son entretenidas y para mi punto de ver, hasta divertidas?.

En mi casa hacemos de todo para mantenernos ocupados, y al mismo tiempo agilizar nuestra memoria y nuestras capacidades cognitivas;

Por ejemplo, en mi caso a últimas fechas me he enganchado día y noche a hacer Sudoku, muchas veces me resulta frustrante tener que borrar todos mis numeritos cuando me doy cuenta de que algo hice mal, pero como no hay manera de saber en donde gomas me equivoqué, pues tengo que borrarlo absolutamente todo, y esto me ha ayudado a trabajar con mi tolerancia a la frustración así como a la agilidad mental y además a saber que no siempre todo sale como yo quiero y cuando yo lo quiero, y sobre todo me ha ayudado a entender que también yo me equivoco y así poder aceptar que la demás gente también lo hace y que no pasa nada.

¡Mi hija se ha dado a la tarea de resolver sopas de letras, y dirán, ¿pues que tiene eso de especial?, pues nada, solo que mi hija es el desorden con patas! Por lo que resolver sopas de letras le ayuda a encontrar un orden dentro del desorden y eso le ha ayudado significativamente a ser más ordenada con sus cosas así como en su vida y sus decisiones.

En familia tratamos de armar rompecabezas (de más de 2000 piezas) todos juntos, obviamente esto ha ayudado a la convivencia familiar, pero lo más importante es que hemos aprendido a trabajar en equipo, a tenernos paciencia, a saber que cada quien trabaja a su ritmo y a su manera y que cada quien tiene tiempos, gustos y formas diferentes y que todos estamos bien, no nos criticamos, ni nos presionamos los unos a los otros, sino que más bien hemos aprendido a respetarnos y a pasar tiempo de calidad en familia.

Todas estas actividades nos han dado las herramientas que mencioné, pero además nos ayudan todos los días a desarrollar nuestra memoria y a agilizar nuestra mente, para que cuando lleguen a la edad que tengo yo, que no les voy a confesar porque me gusta pensar que sigo siendo joven, no tengan los problemas de memoria que el día de hoy estoy tratando de contrarrestar.

Estoy segura de que todos estos tips que les doy basados en mi triste experiencia personal, les servirán de ejemplo y los llevarán a cabo para cuidar su salud mental; Yo por lo pronto espero mañana acordarme donde deje mis llaves.

