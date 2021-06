Crecen denuncias por maltrato animal en Coahuila; señalan falta de atención a casos

Mientas que las denuncias por maltrato animal se han incrementado en un 40%, la impunidad y falta de atención a estas ya ocasionaron que las personas opten por no actuar ante la autoridad correspondiente, pues a la fecha, por lo menos siete se encuentran estancadas.

Por lo anterior, Juan José Cornejo Martínez, presidente del Patronato Ambiental Coahuilense, explicó una de las causas por las que se presenta el maltrato animal en la actualidad, es porque la gente está encerrada en su casa, aunado a la crisis económica ya que no cuentan con dinero para darles de comer, así como la ansiedad en muchas ocasiones por el mismo encierro, lo cual influye para que esta situación sea alarmante, no solo contra los perros de la calle, también con los de casa.

Indicó que a diario se reciben denuncias, como es el caso de un video que ya circula en redes sociales de un señor que estaba ahogando a sus perritos en el patio de su casa.

“Desgraciadamente no hemos recibido el apoyo que quisiéramos para poder castigar realmente a esas personas, hoy vimos un video de Piedras Negras donde un hombre amarraba a un perro para que sus perros comieran, y como ese tipo de detalles hay todos los días”, expuso.

Añadió que la impunidad y la falta de atención a esas denuncias, no a hecho que esta situación disminuya.

“Da lo mismo, las denuncias se presentan, más las pruebas, los testigos, y al final quedan sin castigo estas personas. Hay una mala interpretación de las personas, nosotros no buscamos que lo castiguen solamente por el daño al perro, eso quiero que quede bien claro, la gente hace una mala interpretación de nuestras actitudes, nosotros no buscamos que lo castiguen solamente por el daño al perro, claro que lo lamentamos y es nuestra base de acción, pero lo que queremos es que las autoridades entiendan que esas personas en un futuro lo van a hacer con personas”, afirmó.

Agregó que la labor de presidencia municipal y la policía es la prevención, sin embargo deberían de detener a estas personas, investigarlos y mandarlos a hacer un examen psicológico para ver qué daño tienen, pues si es una labor preventiva ahí hay una forma muy importante y acertada de poder prevenir lo que en un futuro podrían hacer esas personas.

Destacó que en ocasiones prefieren ya no presentar una denuncia, pues en la actualidad se registran entre seis y siete casos estancados, situación que ya cansó a la gente se y prefieren no hacer nada, pues saben que es una pérdida de tiempo y no se va a tener ningún resultado.