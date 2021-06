Cada pueblo tiene las autoridades que se merece: obispo de Torreón

El obispo de Torreón, Luis Martín Barraza Beltrán exhortó a la comunidad lagunera a ejercer su voto este domingo 6 de junio de forma razonada y buscando el bien común.

De no participar en las elecciones más grandes de la historia de México, monseñor aseguró que se estará enviando un mensaje de “hagan con nosotros lo que quieran, nosotros somos un atajo de borregos, una masa amorfa y hagan lo que quieran porque no nos consideramos dignos, no tenemos voz y voto, somos muy pasivos, muy apáticos, muy indiferentes.

Yo por eso he dicho en algunas de mis eucaristías y muy cierto lo que se dice: cada pueblo tiene las autoridades que se merece, del que sea, esto no es a favor ni en contra de ningún partido”.

El obispo consideró que es importante la participación organizada a través de la jornada electoral para hacer efectivas las inconformidades ciudadanas asociadas con los abusos de poder, la corrupción o el mal desempeño de los distintos gobernantes y grupos políticos.

“Hagan el ejercicio de ponerse en esas situaciones donde se han llenado de indignación cuando escuchan por ejemplo que aquel desvió tantos millones, o que aquel está siguiendo un proceso, o aquel se coludió con el narco. A la hora que se remonten a esos momentos donde les hierve la sangre donde ha habido malas actuaciones e incumplimientos de los deberes de la autoridad, deben canalizarlo inteligentemente porque con andar haciendo bromas, memes, o andar por las redes peleándose entre los amigos y los familiares por un candidato y otro, pues no sirve”.

Dijo que la comunidad debe darle voz y voto a sus sueños, sobre todo pensando en cómo les gustaría que fuera el país. Algo más justo, y donde haya oportunidades para todos y todas “porque hay la sensación de que cada vez las rebanadas (del pastel) son más pequeñas para una inmensa mayoría y se me hace que eso ha tenido mucha influencia en las elecciones, hay una desigualdad”.

También pidió a la sociedad que no canalicen su indignación “dejándose comprar la conciencia, vendiendo su dignidad sino pensando en toda su comunidad”.

Además de la justicia social, monseñor Barraza Beltrán pidió a los fieles católicos analizar qué candidatos y candidatas respetan la vida desde su comienzo hasta el final, el matrimonio entre hombre y mujer así como la libertad religiosa y cuáles de ellos están empujando la llamada “ley mordaza” a través de la iniciativa de reforma a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. “Que quiere callar a los ministros o a los creyentes de que manifiesten sus convicciones en todos los temas sobre la familia, la vida, el aborto, la identidad sexual, bueno, que a todos esos temas estén atentos”, concluyó.