Ocho películas originales Netflix que no son muy buenas

Desde su lanzamiento, el servicio Netflix ha sido asociado con calidad, variedad y oferta llena de nuevas propuestas, pero no todos sus estrenos originales han sido precisamente buenos. Algunas de sus películas propias han dejado mucho que desear y, o la audiencia las odió, o prefirió mejor olvidar su existencia. Estos son algunos memorables ejemplos.

The Cloverfield Paradox

La tercera cinta de esta saga fue toda una decepción. Menos creativa, divertida y propositiva, el rumbo fue algo ilógico, apresurado, absurdo, sin imaginación y pobremente logrado, trágicamente.

The Last Thing He Wanted

Muchas ambiciones y pocos buenos resultados, es la piedra en el zapato de esta historia que, pese a los nombres involucrados, es aburrida. No sabe si ser suspenso o drama o misterio, y se nota.

The Kissing Booth

Hay películas que sólo quieren ser un entretenimiento ligero y pasajero y está bien. El problema aquí es que no es el caso; es chocante y boba, de la historia a los personajes, y peor, tiene secuelas.

Thunder Force

Nada como una oportunidad y talento desperdiciados. La que debía ser una gran historia cómica de superhéroes, no es ni divertida ni épica ni, curiosamente, entretenida. No sonaba mal, pero lo fue.

The Open House

Lo triste aquí es que la premisa no suena mal; es el resultado el que falla. Madre e hijo creen que hay una presencia extraña en su nueva casa, sólo que el misterio no dura y de ahí todo va en picada.

Secret Obsession

El melodrama exagerado es casi risible, que parece que la intención es que la película sea mala. Sigue a una joven que tras un accidente, regresa a casa con un hombre que dice ser su esposo.

Father of the year

Si tiene las peores críticas es por algo, pues la comedia no hace nada bien, especialmente en su género. Trata de la rivalidad de dos chicos, en competencia por ver quién tiene el mejor padre.

The Ridiculous 6

Adam Sandler tiene varias películas con Netflix y quizá muchas no son muy buenas, pero esta es recordada porque fue la que hizo por primera vez cuestionar la calidad de contenido del servicio.