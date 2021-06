Detectan primer caso de hongo negro postCOVID en México

Esta semana se detectó en México el primer caso de mucormicosis, “hongo negro”, en un paciente masculino de 34 años de edad que se está recuperando del COVID-19, en el Estado de México.

Según El Universal, Gregorio, el joven de 34 años afectado, presenta síntomas de mucormicosis y pese a su delicado estado de salud, luego de haberse recuperado de COVID-19, no ha logrado ser ingresado a un hospital con el equipo para recibir el tratamiento adecuado.

Pese a que se han registrado múltiples casos en India, esta enfermedad que en casos graves puede llegar a necrosar el tejido, no es frecuente, señala Infobae; sin embargo, es crucial saber que afecta a enfermos de diabetes, sistema inmunodeprimido (como pacientes post coronavirus), y que este hongo puede estar muy cerca de nosotros, incluso en nuestra cocina. Es importante señalar también que la mucormicosis no se contagia de persona a persona y que el modo en que una persona la contrae es por respirar las esporas del hongo, que se pueden encontrar en el medio ambiente. El hongo negro es causado por un moho que se encuentra en ambientes húmedos como la tierra, el compost, en tortillas con moho, pan viejo o incluso en nuestro refrigerador y puede atacar las vías respiratorias.

Son varios tipos de hongos los pueden causar la enfermedad. Generalmente, no son perjudiciales para la mayoría de las personas, pero pueden causar infecciones graves entre quienes tienen el sistema inmunológico debilitado, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por su siglas en inglés). Las personas inmunodeprimidas son más susceptibles de contraer la infección, como los pacientes de COVID-19, los diabéticos, quienes toman esteroides y las que padecen otras comorbilidades, como cáncer o trasplantes de órganos, señala el Ministerio de Sanidad de la India.

El mismo Ministerio advirtió que "esto no significa que todos los pacientes de COVID-19 se vayan a infectar por mucormicosis", ya que es poco común entre quienes no tienen diabetes; no obstante, los pacientes de COVID-19 son especialmente susceptibles porque el virus no solo afecta a su sistema inmunitario, sino que los medicamentos del tratamiento también pueden suprimir su respuesta inmunitaria.

De acuerdo con Infobae, los hongos negros suelen afectar a los senos paranasales o a los pulmones después de que una persona inhala esporas de hongos en el aire, y también pueden afectar a la piel tras una lesión superficial como un corte o una quemadura. Los síntomas dependen del lugar del cuerpo en el que crezca el hongo, pero pueden incluir hinchazón facial, fiebre, úlceras en la piel y lesiones negras en la boca.

LO QUE SE HA DICHO EN MÉXICO

Hace unas semanas, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, habló sobre la enfermedad en una de sus conferencias vespertinas, donde señaló que la mucormicosis, es causada por hongos que existen en el ambiente, "y no nos pasa nada, a menos que tengamos inmunosupresión grave".

"Este tipo de infecciones existen en México desde hace muchos años, igual que existen casi en cualquier país, y afectan de forma casi exclusiva a personas que tienen inmunosupresión grave, es decir, las defensas muy bajas. La situación en donde hay más casos es en personas que padecen cáncer y están sometidas a quimioterapias, principalmente cánceres sanguíneos, linfomas o leucemias", dijo el subsecretario.