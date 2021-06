Mujer acude a colocarse pestañas y termina sin párpado al ser atacada por un perro

Una mujer estadounidense terminó sin su párpado derecho, tras ser atacada por un perro de raza Chihuahua, mientras le aplicaban pestañas en un salón de belleza.

A través de su perfil en TikTok, Kelsey Salmon de 23 años y originaria de Georgia, contó que durante su cumpleaños acudió a aplicarse un tratamiento para pestañas, pero que en el lugar donde se las aplicaron tenían un perro chihuahua que repentinamente se le echó encima y la atacó en su ojo.

"Tenían un chihuahua y, cuando terminaron de ponerme las pestañas, el perro saltó y me mordió la cara. Todo pasó tan rápido que no sabía que me había agarrado", contó Kelsey.

Ante lo ocurrido, la mujer ha tenido que someterse a un lento tratamiento para recuperar su párpado.