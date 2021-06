Promete AMLO que no se dará 'carpetazo' tras accidente en Línea 12 del Metro

Al cumplirse un mes del accidente de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México en el que fallecieron 26 personas, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se está en espera del dictamen, pero garantizó que habrá justicia y no se le dará carpetazo.

"Va a haber justicia, es lo que yo puedo contestar, y que se está esperando el dictamen y no va a haber impunidad, que quien resulte responsable tiene que asumir su presunto delito y no solo es el dictamen del gobierno de la Ciudad, la Fiscalía está haciendo su investigación, y es de oficio, porque hubieron lamentables pérdidas de vidas humanas. Entonces no va a haber carpetazo, va a haber justicia".

En Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal señaló que todos los funcionarios involucrados en este caso están a disposición de las autoridades para deslindar responsabilidades, pero reiteró que se debe de esperar el resultado del dictamen.

"Todos han expresado, hasta los de más alto nivel, que están a disposición de las autoridades y que esperan el veredicto, la resolución, el dictamen", dijo.