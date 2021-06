El canto cardenche llega a cines nacionales

Desde el inhóspito desierto lagunero, un canto ha emergido entre las cactáceas para viajar por México y el mundo. Esa voz es como las aguas que recorren el río Nazas, su caudal sana las heridas de quien la emite; se le conoce como canto cardenche.

En 2017, el documental A morir a los desiertos, dirigido por la catalana Marta Ferrer, fue estrenado en el Festival Internacional de Cine de los Cabos. En este filme, el canto cardenche de Sapioriz y La Flor de Jimulco protagoniza toda una reflexión sobre las tradiciones y el relieve del desierto lagunero.

Fue en el año 2012 cuanto un video de YouTube sobre esta expresión cultural le fue mostrado a Marta Ferrer; inmediatamente conectó con la tradición. Recuerda que aquella noche las voces de los cardencheros aparecieron en sus sueños. Al despertar del letargo, Ferrer sabía el paso a seguir: tenía que filmar un documental que abogara por su rescate.

Con una aceptación destacable, ‘A morir a los desiertos’ se presentó en los principales festivales de cine del país.

“El canto cardenche en México es poco conocido. Hasta en México la gente se ha sorprendido de que exista esa tradición. Al final ha sido una sorpresa bastante similar a la gene de afuera de México”, comenta Marta Ferrer en enlace virtual desde Barcelona.

Y es que el filme también participó en certámenes internacionales, incluso ganó el premio a Mejor Documental en el XXX Festival de Cine Latinoamericano de Touluse.

“En Francia me sorprendió que muchísimas personas me preguntaban sobre temas de género, sobre las mujeres cardencheras. Me decían que les sorprendía mucho que, aún siendo unos señores en una zona que parecía muy hostil, las canciones tuvieran tanta sensibilidad, que ellos mostraran su parte sensible a través de la música”.

Y es que a través de la música, los cardencheros sacan su desahogo debido a las largas jornadas de trabajo, pero también muestran su sensibilidad. “Creo que para ser cardenchero hay que ser muy sensible, eso se siente mucho en las canciones y sorprendió al público de afuera”.

ESTRENO EN CINES

Con la ayuda de la productora Pimienta Films, A morir a los desiertos ha logrado proyectarse en salas de cine nacionales, tras cuatro años de haberse estrenado en festivales.

“Antes me daba miedo que se estrenara en la pandemia, porque en los cines hay límite de aforo, la gente no está asistiendo. Pero al final creo que es una buena forma de impulsar que la gente vaya al cine, y también siento que como al final la película va sobre el poder de la música para hacer algo sanador, me parece muy bonito que la gente vuelva al cine porque lo que más necesitamos es sanación”.

Ferrer afirma que en las proyecciones, la película suele tener sobre el público un efecto similar al del propio canto cardenche.

“Siento que el canto cardenche no es de medias tintas porque conectas o no conectas emocionalmente”.

Desde el pasado 27 de mayo, el filme de Ferrer ya se proyecta en cinetecas y salas independientes del país como Cineteca Nacional, Cine Tonalá, Cinemanía y Casa del Cine (Ciudad de México), Cineteca FIGC y Cineforo (Guadalajara), Kinoki San Cristóbal (San Cristóbal de las Casas), Cineteca Nuevo León (Monterrey), Nayar LabCinema (Tepíc), Cineteca Mexiquense (Toluca) y Jalapa (Cinema 21).

SIN FECHA PARA LA LAGUNA

En esta primera etapa de proyecciones, aún no se incluyen cines de la Comarca Lagunera, pero la directora afirma que se trabaja en ello.

“En eso estamos, revisando qué cines de allá se van a unir. Espero que sí se logre porque, aunque ya se vio ahí, a mí me gustaría muchísimo que se volviera a ver en La Laguna”.

Mientras tanto, para principios de 2022, la producción ya prepara un tour por Estados Unidos con la película y los cardencheros, actividad que estaba programada para realizarse en 2020, pero la pandemia por COVID-19 la postergó.

“Va a ser un tour bastante cultural, con universidades y centros culturales. Tenemos que revisar cuando retoman ellos las actividades, pero sería a inicios del año que viene”.

Por último, Ferrer afirma que para ella La Laguna ha sido un descubrimiento.

“Para mí, hacer un documental es siempre un descubrimiento, porque te sumerge en mundos muy distintos, a veces en un universo muy peculiar. En este caso, lo que me interesó desde el inicio fue el canto. Para mí fue una sorpresa descubrir el desierto porque no lo conocía. No conocía muy bien la zona norte del país ni La Laguna. El canto me llevó allí”, concluyó.