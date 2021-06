Avión derriba poste de luz justo antes del despegue

El vuelo del viernes pasado con destino a las Bahamas, salía del aeropuerto internacional de Dallas, en Estados Unidos.

La aeronave sufrió daños en el ala izquierda, pero afortunadamente no se reportan heridos, señala la agencia Ruptly.

Luego del incidente, captado en video y compartido en redes sociales, el avión fue remolcado a la puerta de embarque y los pasajeros trasladados a otro avión para su viaje.

2021-05-28: American Airlines Boeing 737-800 (N834AA, built 2010) took significant wing damage when it struck a lampost during taxi-out at Dallas-DFW Intl AP (KDFW), TX on flight #AA1005 to Nassau. @AndySlater pic.twitter.com/iMpCROuIxf