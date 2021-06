OBLIGADOS A GANAR

- La Selección Mexicana de futbol se enfrenta hoy a su similar de Costa Rica, en la semifinal de la Liga de Naciones de la Concacaf; el partido se llevará a cabo en el estadio Sports Authority Field, en Denver, Estados Unidos.

El Tricolor está obligado no solo a ganar este encuentro, sino también el que sería el partido por el título este domingo ante el vencedor del duelo entre Estados Unidos y Honduras.

Este es un pequeño certamen de la zona, que solo representa la jerarquía en manos del combinado de Gerardo Martino, pero es obligación ganarlo.

"Creo que es así desde siempre. Como equipo grande de la Concacaf tenemos obligaciones, como fue en la pasada Copa Oro [de 2019], ahora entendemos lo mismo, y se repetirá para el próximo mes [Copa Oro 2021]", comentó el técnico argentino, sereno por el compromiso.

MUCHO QUE PERDER

La realidad es que si la Selección Nacional triunfa y se corona el domingo, habrá sido un certamen más sin importancia que organiza la Confederación para exprimir a su mejor mercancía. En cambio, si "El Tata" y compañía no cumplen, el proyecto rumbo a Catar 2022 será duramente cuestionado.

"Esta situación no la podemos cambiar, de su parte que la crítica no sea tan dura si no ganamos", dijo Martino.

El estratega negó que algunos de los futbolistas se disputen su lugar para Juegos Olímpicos o Copa Oro, ya que, dijo, los planteles están hechos al 90 por ciento y que su motivación es ponerse la camiseta del equipo.

"Enfrentamos este torneo con toda la seriedad, al ser uno oficial, y con la obligación de ganarlo", respaldó el capitán del Tricolor, Andrés Guardado.

Eso sí, el volante reconoció que la Concacaf "es demasiado repetitiva, con la Copa Oro y eliminatorias próximamente. Nuestra mejoría debe ser en lo grupal. El gran reto para nosotros es estar en el siguiente Mundial".

CAMBIOS

Martino anunció la baja de Jonathan dos Santos, y su lugar será tomado por el americanista Sebastián Córdova.

El mediocampista del Galaxy se lesionó en su último partido de la MLS, por lo que no entra en planes para "El Tata", quien ya había perdido a Erick Gutiérrez.

"Aprovechamos para hacer algunas confirmaciones: de la lista originalmente dada por nosotros salen Gutiérrez y Dos Santos, ingresan [Diego] Lainez y Córdova", comentó el argentino.

"Lo de 'Guti' ustedes ya lo conocían. Lo de Jonathan, se le practicaron estudios ayer [martes] por una molestia que tenía del último partido con el Galaxy y si bien no es nada grave, le tomará dos semanas recuperarse, por lo cual no lo podremos contar en el Final Four".

CASO FUNES MORI

Aunque Martino se niegue a hablar del tema de Rogelio Funes Mori, ahora dejó muy abierta la puerta de la Selección al delantero del Monterrey.

El atacante, nacido en Argentina, vuelve a ser el centro de conversación en el Tricolor y, en cuanto termine con su papeleo y el trámite para consolidar su naturalización, "El Tata" se juntará con los líderes del combinado para discutir la posibilidad de llamarlo en un futuro cercano.

"En este caso no puedo hablar de jugadores que no están legalmente en condiciones de formar parte de la Selección Mexicana, pero si existiera esa posibilidad, me uniría con los más grandes del plantel para hablarlo", mencionó.

A Martino se le recordaron los casos de Gabriel Caballero y Guillermo Franco, los últimos jugadores nacidos en Argentina, quienes disputaron una Copa del Mundo con la camiseta verde, pero "El Tata" dijo no conocer a fondo este par de situaciones del pasado.

"Hay que ver si la controversia en ese entonces era dentro del plantel o en el entorno, es decir, ustedes [los medios de comunicación]. Probablemente eran ustedes los que no estaban conformes y el interior del plantel sí lo aceptó sin problema".

Por lo pronto, Funes Mori continúa sus procesos para concluir su naturalización y ser contemplado por Martino en un futuro cercano, ya que el otro delantero que está a disposición, Javier "Chicharito" Hernández, no ha estado considerado en los últimos planes del seleccionador nacional.

HAY QUE ACOSTUMBRARSE

El timonel explicó que la carga de actividad es algo a lo que todo el combinado necesita acostumbrarse, ya que la agenda de 2020 se juntó con la actual debido a la larga pausa que existió debido al COVID-19.

"Hace seis o siete meses hablamos de los pocos partidos que jugamos, ahora de los muchos. Vivimos una pandemia y el mundo se va adaptando. En algunos lugares hay una vida más normal, las selecciones tenemos que acomodarnos en varias partes del mundo, con obligaciones de jugar mucho porque se acumuló lo que correspondía a las últimas dos temporadas", explicó.

21 GANADOS dos empates y dos derrotas es la marca de la Selección con Gerardo Martino.