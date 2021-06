Denuncia candidata del PRD atentado en San Luis Potosí

Erika Briones, candidata a la presidencia municipal de Villa de Reyes, denunció a través de redes sociales que sufrió un atentado durante la tarde de este miércoles 2 de junio, cuando iba a su cierre de campaña.

Con lágrimas en los ojos y portando su camisa amarilla con logotipo del PRD, la aspirante narró que salió de su casa rumbo a ese evento y que en el camino una camioneta impactó el vehículo donde ella viajaba.

"Iba saliendo de la casa de ustedes, aquí en la comunidad de Pardo, iba en camino al cierre de campaña y de pronto, sobre el camino principal, llega una camioneta y nos impacta, y sacan armas de fuego.

"Atrás venía la Guardia Nacional, que no hicieron absolutamente nada, vengo con mi familia, con mi hijo, esto no puede estar pasando, no puede ser que las autoridades estén con esa gente, y no vamos a cancelar nuestro cierre de campaña, primeramente Dios ahí vamos a estar, refrendando el compromiso con la gente".

Briones Pérez externó que estos dos meses ha recibido amenazas, las cuales, dijo, empezaron a intensificarse este 2 de junio. Ejemplificó que le han dicho que matarán a su hijo.

La candidata también llamó a que no se quiera inhibir a la gente con esos "juegos sucios" y pidió que el PRI reconozca que perdió en Villa de Reyes, que la gente no los quiere, que los detestan. "Esa familia de siempre nadie la quiere", mencionó en el video que publicó, sin indicar a quiénes se refería.

"Sí tengo miedo, lo que pasó no está para menos… Ojalá que se ponga fin a esto ya".

En otro video, la aspirante dijo: "Nos chocaron toda la camioneta completa… Yo vengo en mi camioneta, viene mi hijo a bordo, mi familia, no puede ser esto posible".

Hallan hielera con 2 cabezas de cerdo junto con su propaganda. El Partido de la Revolución Democrática (PRD) en San Luis Potosí informó que la madrugada de este miércoles se encontró una hielera con dos cabezas de cerdo junto con propaganda de Erika Briones.

A través de un comunicado, el sol azteca indicó que policías municipales hallaron este contenedor en la localidad del Socavón, Villa de Reyes.

"En el PRD reprobamos los constantes actos de intimidación y agresiones de los que han sido víctimas nuestros equipos de campaña en Villa de Reyes, Santa María del Río, Tamazunchale y Soledad de Graciano Sánchez", expresó.

El partido indicó que este tipo de acciones advierten un clima de inseguridad y riesgo al que "le apuestan los detractores de la lucha democrática en nuestro estado".

"Exhortamos a los partidos políticos, alianzas y equipos de campaña, así como a las autoridades correspondientes a dar certeza de paz y tranquilidad a los potosinos".

El Partido de la Revolución Democrática dijo entender los diferentes matices que la lucha por la defensa de la democracia implican, que reconoce las confrontaciones como parte del proceso, pero pide que las autoridades actúen con firmeza y prontitud por seguridad de todos en esta jornada.