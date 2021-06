Por intervención en campañas, 219 candidatos opositores van contra AMLO

Raymundo Bolaños, coordinador general Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, informó que las 219 candidatas y candidatos a diputados federales de la coalición opositora Va por México, que integran el PAN, PRI y el PRD, están presentado quejas contra el presidente, Andrés Manuel López Obrador y contra los abanderados de Morena por haber utilizado la marca "AMLO" en sus campañas y exigen que le sean sumados éstos recursos a sus gastos de campaña.

En conferencia de prensa, Raymundo Bolaños explicó que las quejas se concluirán de presentar este miércoles en todos los distritos electorales, pues además de los abanderados de la coalición, lo harán de manera paralela los candidatos panistas en todo el país, con el objetivo de que se le sumen los recursos por el uso de la marca AMLO, que está registrada ante el Registro Público de la Propiedad del Comercio y ese uso tiene un costo.

"A partir de estas intervenciones reiteradas del presidente de la República, los 219 candidatas y candidatos de la coalición Va por México, y además la totalidad de las y los candidatos del partido de Acción Nacional, están ya desde el lunes, interponiendo una queja en contra del presidente López Obrador por violaciones a la Constitución y uso indebido de recursos públicos. Esta queja deriva por violaciones a los principios de neutralidad, imparcialidad y equidad en la contienda por las intervenciones y ataques constantes realizados a través de las mañaneras, en las que de manera sistemática y reiterada, ha formulado pronunciamientos destinados a incidir en el proceso electoral y favorecer a las candidaturas a diputaciones federales también de Morena y de la coalición que conforma", describió.

De manera paralela, la queja contendrá un reclamo por la intervención formal, material y sistemática de la Presidencia de la República en las campañas electorales a diputaciones federales.

"Estamos solicitando que el INE acredite el apoyo indebido y realizado en las mañaneras durante todo el proceso electoral y que este apoyo indebido se formalice a través de un proceso sancionador que resulte hacia cada una de las campañas electorales realizadas a los diputados federales en todo el país", dijo Raymundo Bolaños.

Por su parte, el líder nacional del PAN, Marko Cortés, acusó que López Obrador no solo metió las manos , sino el cuerpo entero y lo reconoció, y lamentó que haya infringido las leyes y la legislación electoral, pero no le importó.

"No solo metió las manos López Obrador, metió el cuerpo entero y lo reconoció, lamentablemente infringió la legislación electoral, la Constitución, hay todas las denuncias, todas las demandas, pero no le importó, por eso se requiere un control constitucional, equilibrios y contrapesos. Ahí están aprobadas y confirmadas por el Tribunal las medidas cautelares, pero no las acató, tenemos lamentablemente un presidente que protestó cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan, pero es el primero en incumplir la Constitución y violentar las leyes", señaló.

Este miércoles, El Universal documentó que el presidente Andrés Manuel López Obrador metió la mano en la elección, en al menos 40 mañaneras, y dedicó casi 14 horas para hablar de candidatos y de los comicios en puerta.