Recupera su cartera robada, 20 años después

Curiosamente, el objeto fue hallado en unos arbustos frente al establecimiento en el que fue sustraída, según cuenta Ryan mismo a través de Twitter. Cuenta que la policía de Dunfermline le dijo que alguien les había hecho llegar una billetera con su nombre escrito en ella y algunas credenciales que habían expirado en 2004. "Hola, Ryan. Sé que esto parecerá un poco raro, pero ¿perdió usted hace años una cartera negra con su nombre grabado? […] Si es suya y la quiere de vuelta puede pasar por ella a la estación en donde la guardaremos", lee el mensaje de las autoridades.

"Damas y caballeros, quizá recuerden que hace unas semanas la policía se puso en contacto conmigo para decirme que les habían entregado una cartera que me robaron hace 20 años. Pues bien, aquí está", escribió Ryan más tarde en otro tuit, mostrando la cartera que contenía una identificación que lo acreditaba como trabajador del Banco de Escocia, una tarjeta bancaria, membresías de la biblioteca y de un club de alquiler de videos VHS, además de otras credenciales, todas expiradas hace más de 15 años. Lo que nunca encontró fueron las 60 libras esterlinas, 1700 pesos aproximadamente, que había en la cartera cuando la perdió.

"Fue gracioso. La sargento de policía dijo que nunca había visto algo así en 30 años de servicio. Alguien recoge una cartera que fue robada hace 20 años", cierra Ryan.

Just got this message and honestly I can't stop laughing. Somebody has handed a wallet into the police that I lost 20 YEARS AGO. hahahaha pic.twitter.com/kzocrh6bhq

Well ladies & gents. You might remember a few weeks ago, the police got in touch to say my wallet had been handed in, that was stolen 20 YEARS AGO. Well. Here it is..... pic.twitter.com/EButW5NfMG