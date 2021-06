'Como esa no hay otra en La Laguna'; roban patineta a director de Cultura de Torreón

A través de su cuenta en Facebook, el director de Cultura de Torreón, Elías Agüero Díaz Durán, quien en Facebook se identifica como Holden Finn Pérez, reportó el robo de su patineta durante el 25 de mayo, solicitando ayuda a los ciudadanos para recuperarla.

Adjuntando una fotografía de la patineta, la cual especifica se trata de una 'LongBoard', Díaz Durán señala que ésta desapareció alrededor de las 16:45 horas del martes de la semana pasada a las afueras del bar Sonorama.

Con la finalidad de recuperar su patineta, Elías Agüero ofrece incluso 'dos tinas a su elección', a quien lleve la patineta al bar o si lo prefieren pueden entregarla directamente a la Dirección General de Cultura de Torreón (DGCT), ubicada sobre la calzada Colón y la avenida Juárez.

"¡Chale! Ni me supieron las quecas del tío que me andaba comiendo con los compas... Agradezco si comparten y corren la voz... Digo... Como esa patineta no hay otra en la ciudad... ¡En la Laguna! Si saben algo... Me contactan ¡Gracias amics!", agregó Díaz Durán en su publicación.