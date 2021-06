Niña pide pastel con escena ‘traumática’, esperando que así nadie se lo coma

Así lo contó Casey Feigh a través de una publicación de Twitter, explicando: “¡Mi sobrina cumplió 3 hoy! Pidió un pastel del Rey León pero específicamente el momento en el que muere Mufasa, porque ”.

Como se ve en la imagen que compartió, el pastel muestra a Simba asomándose desde las rocas (el pastel), viendo a Mufasa, hecho de glaseado, yaciendo muerto al fondo del acantilado; una escena que, también sorprende, está convincentemente bien recreada por los pasteleros, detalla el diario Mirror, pues incluso hay garras en la ‘roca’ donde el león había luchado para salvar su vida.

La imagen más el mensaje junto al pastel, que lee '¡Leona tiene 3 años!', es una combinación tan rara como cómica y que por eso ha llamado la atención.

My niece turned 3 today!! She asked for a Lion King cake but specifically the moment where Mufasa dies, because “everyone will be too sad to eat the cake and it will be all for me.” pic.twitter.com/UOatqCUSj0