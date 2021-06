Hombre es apuñalado en la espalda durante pelea en el metro de Nueva York

El suceso ocurrió a las 6 de la mañana en una estación de metro en Nueva York, Estados Unidos, un hombre de 51 años de edad comenzó a discutir con otro hombre y la discusión escaló a un enfrentamiento armado luego de que el sospechoso desenfundó dos objetos metálicos mientras que la víctima se intentó defender con un par de cuchillos.

Luego de unos segundos de pelea, una mujer intentó intervenir y separar a los hombres pero no lo logró y momentos después, el sospechoso logró apoderarse de los cuchillos de su rival y lo apuñaló varias veces en la espalda y luego huyó.

El portal New York Post reportó que la víctima fue trasladada a un hospital y ya se encuentra en condición estable, mientras que el sospechoso está siendo buscado por las autoridades, quienes publicaron en Twitter que están ofreciendo hasta 3, 500 dólares en recompensa a cambio de cualquier tipo de información sobre su paradero o identidad.

WANTED for AN Assault inside of the 125 Street Station (2,3 Lines; Lenox Ave),. #Manhattan @NYPD28pct on 5/31/21 @ 6:00 AM The unidentified male stabbed the victim multiple times to the baac. Reward up to $3500Seen them? Know who they are? Call 1-800-577-TIPS or DM us! pic.twitter.com/AdTolOfLGd