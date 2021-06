Previo a elecciones, AMLO asegura que México está en paz

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, encabezó este miércoles su habitual conferencia matutina con medios de comunicación, desde Palacio Nacional.

Al inicio del acto, el mandatario destacó los avances en el plan nacional de vacunación contra el COVID-19, asegurando que esta semana se concluirá con la aplicación de una primera dosis a las personas de 50 años en adelante y se continúa con los de 40 a 49 años y mujeres embarazadas.

En otro tema, López Obrador fue cuestionado sobre los municipios donde hay riesgo de que no se instalen casillas para la elección del próximo 6 de junio, debido a factores de seguridad.

El presidente reconoció que hay "zonas de tensión" en el país; sin embargo, afirmó que México está en paz y no hay riesgo de inestabilidad, pues también hay gobernabilidad y se atiende la seguridad.

"Puedo manifestarle al pueblo de México de que el país está en paz, hay gobernabilidad, no hay riesgos de inestabilidad, estamos enfrentando el flagelo de la violencia todos los días, y se puede hablar de paz y de tranquilidad en el país".

Expresó que no es de buen gusto comparar con lo que está pasando en otros países. que por ciento no se sabe nada porque a sus adversarios no les conviene que se sepa sobre lo que sucede en otras partes donde hay inestabilidad, confrontación y violencia política.

"En México no, eso lo hemos logrado entre todos y por más que quieran magnificar no obedece a la realidad. Como dice la canción de Pablo Milanés: No vivimos en una sociedad perfecta, pero hay paz y tranquilidad del país".

El presidente López Obrador dijo en "en todos lados, hay tranquilidad y hay paz", aunque reconoció que hay zonas con alguna tensión.

Informó que ayer martes solo se registraron 57 homicidios, cuando el promedio al día es entre 80 a 90 homicidios dolosos.