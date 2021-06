Algo que se ha puesto de moda en contra de la "Cuatroté" es el llamado de los desesperados partidos, que no hallan cómo quitarle la mayoría en el congreso a ¡ya sabes quién!, para que la ciudadanía ejerza el "voto útil"; y en estos momentos todos los suspirantes le están apostando a que ese factor les pueda generar ventaja y hasta contribuya a definir quién será el próximo alcalde de Torreón. En ese sueño guajiro anote al "mini bien peinado" Román Alberto Cepeda, del preocupado PRI, quien presume traerlas todas consigo y que nomás él es el dueño del voto útil; pero la misma historia la cuenta "El Carnal" Marcelo Torres Cofiño, de lo que queda del PAN, quien en su vapuleado partido ha caído algunos puntillos. Y vaya que el panista, con esmero, se dedicó a explicar sus encuestas en sus reuniones.

Con pizarrón, regla, plumón en mano y micrófono de diadema, al mejor estilo maestro en línea, explicó enjundioso sus propuestas y sentenció a los ciudadanos que si salen a votar, "el PAN siempre gana". A decir de nuestros subagentes, expertos en la cosa política, el detalle es que el voto útil no lo puede cachar el blanquiazul, porque se emite contra el PRI, pero en Torreón gobierna el PAN de otro candidato, aunque al congreso, Jorge Zermeño, así que el cobro de factura corre el riesgo de que se la apliquen. Y otro que sigue "vendiendo espejitos" de que su "papá" va en los primeros lugares de la preferencia y trae la mayoría a su favor es el fitness "superchido" y morenista Luis Fernando Salazar. Como sea, la incógnita se despejará el próximo domingo, dado que las elecciones en los distintos estados se ha comportado de manera diferente, en calidad de "mientras" muchos seguirán comiéndose las uñas.

Nuestros subagentes, disfrazados de encuestadores "patito", nos reportan que en estas últimas horas del tedioso proceso electoral todos los partidos políticos contendientes arrasarán en su "encuestitis", es decir, van a cacaraquear por todos lados sus propias encuestas favorecedoras, claro, con el fin de influir en el electorado, que en lo que menos cree es precisamente en las encuestas. Los sufridos ciudadanos, cansados de tanta promesa… Digo, compromisos, ya rezan por que esto se acabe, pues fue solo más de lo mismo.

***

Nuestros subagentes, disfrazados de bebida de moderación, nos reportan que apenas se anunciaron las restricciones para el proceso electoral del domingo 6 de junio, que habrá "Ley Seca" y sin saque porque se trata de un proceso para la elección de alcaldes en Coahuila, pero también para las diputaciones federales, cuando de inmediato se empezaron a registrar las compras de pánico de todo tipo de bebidas refrescantes. Y es que luego del Decreto del 28 de mayo y publicado en el Periódico Oficial el Gobierno estatal anunció que desde las cero horas del sábado 5 no habrá venta de bebidas espirituosas hasta las cero horas del lunes 7 de junio. Ni en restaurantes se podrán adquirir; de ahí que los ganones serán los expendios, tiendas de conveniencia y los almacenes, que de seguro a partir de hoy miércoles empezarán con sus atractivas "ofertas". Y no es por hacer apología de este hecho, pero es marcada la intensidad con la que los ciudadanos hacen filas para la compra de cervezas, vinos y licores en cantidades superiores a lo normal. "Como si no hubiera un mañana", reza el sabio refrán. Por lo pronto, los integrantes de la Mesa Operativa en La Laguna ya diseñaron su operativo especial de vigilancia vía inspecciones "con lupa" y por todos lados para hacer en los comercios lo que no hicieron en la cantina más grande de Torreón, el Territorio Santos Modelo, donde pudieron ingresar 23 mil personas a beber a gusto y sin molestos inspectores.

***

Desde la "capirucha" del pan de pulque nos reportan que los integrantes de la Mesa de Seguridad y la Paz, integrada por la Guardia Nacional, policías estatales y policías municipales de toda la entidad, se encuentran en sesión permanente y monitoreando toda la provincia de Coahuila para detectar situaciones que puedan considerarse "de interés" en el tema electoral. Lo que llamó harto la atención es que están puestos los focos en varios municipios, entre los que destacan Múzquiz, Francisco I. Madero y Torreón, donde ya empezaron a desplegarse con bombos y platillos operativos previos y especiales por ciertas "travesuras" que se detectaron. En este aspecto en particular, el Ejército Mexicano realizará su trabajo por separado. A decir de los subagentes, se supone que todos están coordinados y se "guardarán" el domingo en el C-4 para la vigilancia de la jornada electoral. Por cierto, y pese a que ya lo había advertido el Gobierno de la provincia, la "Cuatroté" mandó a sus muchachos de la Fiscalía General de la República a realizar algunas "visitas cordiales", haciendo de las suyas en Torreón por pura coincidencia, a varias lideresas del RIP… Perdón, del PRI; y, a decir de nuestros subagentes, tienen preparada una visita especial a un bravucón exfuncionario municipal cercano al líder del congreso, Eduardo Olmos.

***

El lunes allá por una quinta "fifí" en El Fresno se llevó a cabo una reunión de estrategia con las denominadas redes "simpatías" del candidato a la presidencia municipal de Torreón por el partido de moda, Morena; pero no vaya usted a creer, respetable lector, que estamos hablando del "Juanito lagunero" Luis Fernando Salazar Woolfolk, quien nomás de nombre es candidato. Ahí el que compartió las instrucciones para que todos se pusieran como visores de los movimientos en las casillas el próximo domingo y en modo sabueso fue nada más y nada menos que el "Chico de Barrio" Luis Fernando Salazar Fernández, que se sigue ostentando como el mero mero. Con un discurso mareador, jura y perjura que tiene la "bendición" de arriba, de los mandamases de Morena, la cúpula de la 4T, y que el enemigo a vencer es el resucitado y preocupado Partido Revolucionario Institucional. Lo que despertó harto sospechosismo es que si tan segura está la elección para su partido, ¿por qué la consigna morenista fue que cualquier cosa, por mínima que sea, deberá ser reportada para pelear la anulación de votos? Veremos y diremos.

***

Donde andan preocupados por las incidencias que pudieran presentarse durante la jornada del próximo domingo 6 de junio es en las hermanas repúblicas de Gómez Palacio y Lerdo, aunque, para variar, la manzana de la discordia será Gómez. Y es que, a decir de los subagentes, disfrazados de despensa con frijol sin gorgojo, mientras que el Distrito Federal Número 3 contará con vigilancia de las policías municipales y la policía estatal, cuyos Gobiernos pertenecen al PRI, PAN y PRD, que van en coalición en la boleta electoral y donde las directivas estatales de esos partidos han operado con muchas ganas a favor de su candidata, Luly Martínez, quien, por cierto, contenderá contra una desconocida candidata de Morena, Maribel Aguilera, que busca la reelección y si no es por la campaña, no habría regresado a conocer su distrito, y en el Distrito Federal Número 2, donde la mayor densidad electoral es de Gómez Palacio, actualmente el Gobierno municipal lo encabeza Morena, y existe todo un aparato municipal operando a favor del vicealcalde Omar Castañeda, a la candidata del PRI-PAN-PRD, Rocío Rebollo, no la han cobijado las dirigencias estatales de sus partidos con el mismo ánimo. Amanecerá y veremos.