Reporta Salud 3 mil 924 decesos de 2020 en México que no habían sido confirmadas

La Secretaría de Salud (Ssa) añadió este martes 4 mil 272 defunciones más por COVID-19 en México, para un acumulado de 227 mil 840; sin embargo, resaltó que no son muertes ocurridas en las últimas 24 horas, sino que no habían sido confirmadas, mientras que se contabilizaron 6 mil 917 nuevos contagios, para un total de 2 millones 420 mil 659.

En conferencia de prensa, José Luis Alomía, director General de Epidemiología, explicó que el incremento en defunciones se debió a que diferentes secretarías de salud informaron sobre fallecimientos que no habían sido confirmados por prueba de laboratorio, pero una vez que obtuvieron los datos, se subieron a las plataformas correspondientes.

"Es importante señalar que de las 4 mil 272 defunciones que reportamos este día, 3 mil 924 ocurrieron en 2020 y sólo 348 en las últimas 24 horas; este repentino repunte se debe a que cierto número de defunciones no habían sido confirmadas y algunas se encontraban en dictaminación", dijo.

Al informar sobre la política de vacunación COVID-19, Alomía Zegarra señaló que el lunes 31 de mayo se aplicaron 511 mil 334 dosis, por lo que a la fecha se han completado 12 millones 604 mil 789 esquemas y 9 millones 438 mil 424 corresponden a la aplicación de la primera dosis.

Por la mañana, el canciller Marcelo Ebrard informó que México ocupa el noveno lugar a nivel mundial en la aplicación de vacunas anti-COVID; de acuerdo con información de Our World In Data, el país no se encuentra entre los primeros 50 en vacunación por cada 100 mil habitantes.

Resaltó que con los cargamentos que arribarán hoy a la Ciudad de México se alcanzarán los 40 millones de biológicos.

"Con el cargamento de Pfizer vamos a llegar a los 40 millones de vacunas recibidas y esto permitirá que en junio se tenga cubierta la etapa de 40 a 49 años; son los números que ya se dieron aquí. Somos el lugar nueve en el mundo en millones de dosis administradas, y vamos subiendo".

Ebrard Casaubon indicó que a partir de esta semana México tiene la producción, envasado y llenado de dosis de AstraZeneca, y recordó que nuestro país tiene un convenio de 77.4 millones de dosis y el grueso de esas dosis provendrán de esta producción.

Señaló que la semana pasada se rompió un récord en los arribos de las vacunas, puesto que llegaron un millón 284 mil 660 de Pfizer, 2 millones 229 mil 600 de COVAX y 2 millones 195 mil 400 de AstraZeneca.

RECIBE SEGUNDA DOSIS

Al recibir la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, se dijo conmovido y celebró que dentro de 10 o 15 días ya estará completamente protegido contra el virus.

"No dolió nada, me conmovió porque ya estoy inmunizado, me emociona completamente porque ya estaré protegido en 10 o 15 días que se generan los anticuerpos y no queda más que seguir protegiendo a los demás, es una situación que realmente vale la pena", aseveró.

