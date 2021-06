Premio Reina Sofía es para la portuguesa Ana Luísa Amaral

La poeta portuguesa Ana Luísa Amaral fue galardonada con el XXX Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana por el conjunto de su obra literaria, comprometida con la ética, los derechos humanos y las libertades.

El jurado del premio convocado conjuntamente por Patrimonio Nacional de España y la Universidad de Salamanca, ha valorado el mensaje de apertura, respeto, tolerancia y reivindicación de la poesía de Amaral.

"También en clave anglosajona, que ha sabido unir con las letras portuguesas el valor de lo pequeño y lo cotidiano. Lo une casi con una revelación y una vivencia metafísica, y lo hace siempre desde una experiencia de ética, de compromiso con los derechos y las libertades, y sobre todo para que se oiga la voz de la mujer", resaltó el jurado, entre ellos el mexicano Jorge Luis Volpi.

Considerada como la poeta portuguesa viva más importante, su obra ha sido comparada con la de Emily Dickinson. "Se aleja de cualquier discurso épico o grandilocuente, y transfigura los pequeños actos cotidianos en momentos poéticos de gran voltaje, vitalidad y profundidad", aseguran sus editores en español.

Nacida en Lisboa en 1956, Amaral es profesora en la Universidade do Porto y tiene un doctorado sobre Emily Dickinson, además de publicaciones académicas sobre poesía inglesa y estadounidense, poética comparada y estudios feministas.

"Adscrita a la generación portuguesa de los 80 (…) su escritura se nutre de una transfiguración íntima de los actos más cotidianos, de manera que trasciende una receta de cocina, o la memoria de miembros de su familia, para dar una visión distanciada e irónica de la existencia, en su propia búsqueda filosófica", resalta Patrimonio Nacional.

La poesía de Amaral ha sido traducida a varios idiomas y entre sus obras destacan títulos como Minha senhora de quê (1999), Coisas de partir (1993), Às vezes o paraíso, (2000), Imágenes (2000), A génese do amor (2005), Entre dois rios e outras noites (2008), Escuro (2014), E Todavia (2015) y What's in a name (2017).

Considerado el galardón más importante de poesía en español y portugués, el Premio Reina Sofía, dotado con 48 mil dólares, busca reconocer el conjunto de la obra de un autor vivo que, por su valor literario, constituya una aportación relevante al patrimonio cultural común de Iberoamérica y España.