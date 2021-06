Se desdice Monreal y asegura que Morena ganará en Nuevo León, SLP y Querétaro

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, se retractó de sus comentarios en el sentido de la posibilidad de que Morena pudiera perder las gubernaturas en Nuevo León, San Luis Potosí y Querétaro, donde había señalado que serán elecciones cerradas.

En un video a través de sus redes sociales aclaró que la víspera off de record comentó que había tres estados con competencia muy cerrada y difícil. "Dije Querétaro, Nuevo León y San Luis Potosí. Dije que estaban competidas, pero dije que habría sorpresa. Estimo mucho a Clara Luz -Flores- y va dar sorpresa, va ganar Nuevo León".

"Estimo mucho a la doctora Mónica -Rangel- y va ganar San Luis Potosí. Le pido a la gente que no se confíe y que no de un voto al PAN, son nuestros adversarios, que no los engañen, ni un voto al PAN en San Luis Potosí, todo el aparato está a favor del PAN".

Pidió a los ciudadanos hacer esta Cuarta Transformación una realidad, vayamos al cambio de régimen, no importa que los gobernadores estén a favor del PAN. El que vale y cuenta es tu voto. "Esta declaración off de record no se respetó, pero los tres estados más competidos son Querétaro, San Luis Potosí y Nuevo León. Y en Nuevo León sin duda les vamos a ganar", aclaró.

Por otra parte, hizo un recuento de lo logrado por la mayoría de Morena y sus aliados en el Congreso de la Unión en los últimos tres años y dijo que "hay una corriente conservadora que no quiere que Morena gane la mayoría en las cámaras, en este caso en la Cámara de Diputados".

"Lo respeto, pero están equivocados. Sin la mayoría legislativa que nos dio el pueblo en el 2018 no se hubiera logrado para beneficio de las maestras y los maestros sepultar y derogar la mal llamada Reforma Educativa".

Monreal Ávila, expuso que sin la mayoría legislativa no hubiésemos logrado separar el poder económico del político y obligar con la ley que se paguen impuestos, a que no se condonen y perseguir jurídicamente a los factureros y a las empresas fantasmas.

Asimismo dijo que sin esa mayoría legislativa no se hubiera podido profundizas la política de Estado en materia de austeridad y sobriedad republicana.

Tampoco se hubieran reconocido a las trabajadoras domésticas sus derechos, no se hubiera regulado el outsourcing que afectaban tanto a los trabajadores y no se hubiese logrado el disminuir los privilegios de los altos funcionarios públicos. "Por eso hay que darle la mayoría legislativa a Morena", argumentó.