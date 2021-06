Mujer asiática pierde el conocimiento tras ser golpeada por un indigente

El ataque ocurrió en el Barrio Chino de Nueva York, Estados Unidos, cuando una mujer de origen asiático de 55 años de edad estaba caminando sobre la banqueta y recibió un golpe en la cara por parte de un hombre indigente identificado como Alexander Wright, de 48 años de edad, quien fue arrestado momentos después.

La víctima, quien hasta el momento no ha sido identificada, fue trasladada a un hospital y se encuentra en condición estable, mientras que su agresor enfrenta los cargos de agresión, posesión de una sustancia controlada y agresión por crimen de odio, se acuerdo al portal Daily Mail.

Los ataques hacia personas asiáticas en Nueva York han aumentado en relación al año pasado, debido a que en lo que va del 2021, se han registrado 86 ataques en la ciudad, mientras que en 2020 sólo se registraron 19 durante el mismo periodo, reportó el Departamento de Policías de Nueva York.

This was just sent to me from my constituent. This just happened in my district in Chinatown. He has been arrested and our precinct is investigating. pic.twitter.com/sxNfCbrlza