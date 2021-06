Declina candidato a favor de Christian Castro en Campeche

El candidato de Fuerza por México a la gubernatura de Campeche, Luis García Hernández, declinó a favor de su contrincante de la alianza PRI-PAN-PRD, Christian Castro Bello.

Argumentó que el candidato de la coalición Va por Campeche representa el mejor proyecto para la entidad, con propuestas integrales y viables para el bienestar de todas las familias campechanas y los sectores productivos; además de garantizar honestidad, transparencia, inclusión, tolerancia y sensibilidad, así como gestión, trabajo y resultados en el gobierno.

García Hernández explicó que después de analizar a conciencia la importancia del voto útil y sabedor de que Castro Bello es quien encabeza todas las encuestas de intención de voto, tomó la responsable decisión de sumarse a su oponente, porque es el único de todos los aspirantes que coincide con sus ideales de un construir un mejor Campeche y, lo más importante, garantiza certeza y rumbo para el estado.

Señaló además que un verdadero campechano que aspira a servir en el más alto cargo, reconoce cuando los resultados no le son favorables, por lo que después de consultar con su equipo de campaña y simpatizantes que lo apoyan, decidió seguir el ejemplo de Sinaloa, Baja California, Chihuahua y Tlaxcala, donde los candidatos se han sumado a otros más fuertes "para evitar que la desgracia de la 4T y paleros, como Movimiento Ciudadano (MC), lleguen a Campeche".

"En Campeche, solo Christian Castro Bello representa lo que todas las familias quieren y que han perdido, gracias a las ocurrencias y malos gobiernos de Morena: la paz, la tranquilidad y la seguridad. Para quienes amamos nuestra tierra, nada es más importante que el orden y la gobernanza. Ni Layda Sansores ni Elíseo Fernández representan lo que todos queremos para el presente y futuro de las nuevas generaciones; no permitamos su llegada ni que nos roben lo más valioso que tenemos", dijo.

Convocó a los campechanos a ejercer el voto útil a favor de todos los candidatos de la alianza Va por Campeche, no solo para defender al estado de las amenazas de los ocurrentes y de los que no saben gobernar, sino de "políticos que han demostrado que lo suyo es la corrupción, las mentiras, el odio, la división, el enfrentamiento, la violencia y el narcotráfico. Ellos quieren hacer de Campeche un estado de caos y violencia, no lo podemos permitir este 6 de junio".