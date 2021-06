Juez da segunda oportunidad a criminal que regresa a su Corte como abogado

Ahora, tras cumplir una condena de tres años de libertad condicional, el hombre regresó a la Corte, para jurar como abogado, justo en la misma sala donde fue legalmente procesado.

En 2005, Edward Martell fue arrestado en una operación antinarcóticos en la ciudad de Dearborn Heights. Entonces de 27 años, se declaró culpable y evitó pasar 20 años en prisión. El juez no obstante, le puso un desafío, hacer algo con su vida, como convertirse en un ejecutivo corporativo.

"Fue una especie de broma, pero [Edward] entendió que yo creía que podía ser lo que quisiera", contó el juez Morrow a The Washington Post.

Martell se puso a estudiar y luego de obtener un grado técnico, consiguió una beca para la facultad de Derecho, tiempo en que se mantuvo en contacto con el juez.

El pasado 14 de mayo, Martell, ahora de 43 años, regresó a la sala del tribunal de Morrow para jurar como abogado titulado.

