Encuentra viejo despertador con la voz de su difunta madre

El hombre de 41 años dice que el aparato electrónico es de los que permiten grabar tu propio mensaje despertador, así que contiene la voz de su madre diciéndole que se despierte, que ella le dio hace 23 años, cuando Morrish se mudó para estudiar en la Universidad de Mánchester en 1998.

Según su tuit, su madre, Christine Morrish, falleció en 2006. “Esta es la única grabación de su voz que tengo", escribe Ed. Según comentó a la agencia PA Media, usó el despertador con la frase "Levántate Edward" durante toda su estancia en el Instituto de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Mánchester, y luego 2 años más en Londres, 8 años en Harrow y 10 años en su actual casa de Hampshire.

"No me sorprendió, la verdad; supe lo que era en cuanto saqué la caja, así que me alegré de que siguiera funcionando. Me encantó recordar su voz y me reí, por supuesto, porque era una cosa tan ridícula para que ella grabara", comenta.

Incluso el propio creador del reloj, Tom Lawton, respondió el tuit diciendo que WakeYoo fue su primer invento. "¡Oh, Dios! Esto es increíble Ed", escribió, agregando que está conmovido por la historia.

When I went to university in 1998, my mother gave me an alarm clock where you could record your own alarm, so I told her to record it. I’ve just found it, and it still works. She died in 2006, and this is the only recording of her voice that I have. pic.twitter.com/9FSYF8q4FS