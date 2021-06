Profesor universitario ‘se queja’ que su hija sea una ‘estudiante mediocre’

Ding Yanqing, un profesor asociado de la Universidad de Pekín, se ha vuelto viral al despotricar contra su hija por su desempeño académico y asegurar que es una ‘estudiante mediocre’ por sus bajas calificaciones y que ‘lamenta’ que tenga un ‘bajo IQ’ (coeficiente intelectual).

"La instruí todos los días. Pero todavía le resulta difícil estudiar. [...] No puedo hacer nada al respecto. [...] Todos los días en el tercer piso, donde se encuentra mi oficina, se pueden escuchar mis gritos y los de mi hija. […] Mi hija definitivamente no es una niña con unos conocimientos maravillosos. Su coeficiente intelectual es mucho más bajo que el nuestro [de él y de su esposa]. No tengo más remedio que aceptar este hecho. ¿Qué puedo hacer si no lo acepto?", dijo el hombre en un video compartido en la red social china Douyin, donde se hizo viral.

Según The South China Morning Post, la Universidad de Pekín es una de las más prestigiosas de ese país y tanto Ding Yanqing como su esposa se graduaron de ahí. Ding además se doctoró en la Universidad de Columbia de Nueva York. Respecto al proceso de educación de su hija, dijo que "no importa lo sobresaliente que sea uno, su hijo puede ser una persona común".

Añade que dejó atrás los métodos de "alta presión" para mejorar el desempeño académico de su hija, cuando notó que en lugar de ayudar, esto propició que la joven se deprimiera. "Los padres deben identificar las cualidades únicas de sus hijos en diferentes aspectos además de los estudios académicos. Deben encontrar un camino adecuado para que los niños se desarrollen y ayudarlos en esa dirección", comentó Yanqing.

El video no obstante generó polémica, pues algunos dicen que la situación de la familia se reproduce en otros hogares y lamentan que el éxito académico sea la única forma de medir la vida de sus hijos.