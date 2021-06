¿La vacuna antiCOVID nos magnetiza?; piden no caer en 'fake news'

Entre los diversos rumores que han surgido en torno al COVID-19 y las vacunas inmunizadoras, surgió recientemente el bulo que asegura que la dosis antiCOVID posee propiedades ferromagnéticas que convertirían a nuestro brazo en un imán al que se le pueden adherir diversos metales.

Fue gracias a la difusión de diversos videos y fotografías en los que usuarios aparecen pegándose a sus brazos (en el área donde se aplica la vacuna) objetos metálicos como tenedores, cucharas, monedas, entre otros, presuntamente gracias al 'magnetismo' que se adquirió tras recibir la dosis inmunizadora.

Sin embargo, este material no prueba absolutamente nada, pues especialistas señalan que la vacuna no posee ningún elemento capaz de otorgarnos magnetismo, además de que no se sabe con exactitud si las personas que aparecen en las imágenes ya fueron vacunadas.

Por otra parte, la explicación de porqué los objetos metálicos se quedan adheridos, podría deberse gracias a un truco en el que se frota agua a la piel seca e inmediatamente se debe pegar la pieza de metal, la cual puede ser un tenedor o una moneda.

Algunos usuarios que aseguran no han sido vacunados, han intentado desmentir dichos rumores a través de videos en los que se adhieren imanes u objetos metálicos en su piel seca, truco que para que funcione mejor recomiendan no haberse bañado o mojado la piel por lo menos en 24 horas.