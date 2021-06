¿Computadora u ordenador?

La computadora, que es un aparato plenamente integrado a nuestra vida diaria, tiene entre nosotros una denominación horrible y eso es por influencia del inglés. No puedo dejar de sentir que su nombre suena como a insulto.

No digo que la palabra en sí esté mal. El término es correcto porque el verbo "computar" es calcular algo con números. Pero si quiero conjugarlo tendría que decir: yo computo, tu computas… no, en definitiva me parece horroroso, se oye muy mal.

Parece que a los españoles también les pareció obsceno el nombrecito y prefirieron usar el nombre de "ordenador", algo mucho más decente y además afortunado porque suena a que el aparato pone orden donde no lo hay.

En informática, que es como se le llama al ambiente relacionado con la información que se maneja mediante las computadoras, tenemos muchos ejemplos de palabras traducidas literalmente y en casi todos los casos, constituyen arteras agresiones a nuestra querida lengua.

Tomando como referencia el inglés, nos ha dado por inventar palabras como "accesar" que es un abominable verbo el cual bien podríamos sustituir por dar acceso, ingresar o hasta el mismo acceder, que aunque no se aplique muy frecuentemente en este sentido, usarlo como sinónimo de "ingresar"no es lo mejor gramaticalmente hablando. Sin embargo, ya la Academia de la Lengua Española la acepta como válida, porque se ha usado tanto a través del tiempo.

Luego la misma traducción literal nos conduce a una serie de incongruencias: ¿cómo es que el disco duro tenga la misma consistencia que, digamos, una memoria usb? ¿También debería ser un "usb duro"?

Influenciados, yo creo que por las películas de acción policíaca, decimos que "capturamos" la información como si ella se tratara de escapar y nosotros la hayamos tenido que retener en contra de su voluntad, y todo eso por no decir "captamos", porque captar sería el verbo adecuado.

Posteriormente, esa misma información la grabamos, pero en lugar de decirlo así, traducimos erróneamente el verbo tosave y nos atrevemos a decir que la "salvamos"…

¿La salvamos? ¡Pues ni que se estuviera ahogando!

Soy Don Juan Recaredo… compártame sus dudas y comentarios.

ME PREGUNTA:

JorgeTreviño: ¿De dónde procede la palabra "huerco" que en el norte se utiliza como sinónimo de niño?

LE RESPONDO:

Se supone que "huerco" proviene de orcus que es un demonio. De orcus se deriva también ogro.

LAS PALABRAS TIENEN LA PALABRA:

En el matrimonio sucede como en el restaurante: cuando te sirven, te das cuenta de que el platillo del vecino, está mejor.