Busca Morena disolver poderes de Tamaulipas

La mayoría en el Senado de México prepara un proyecto para la "desaparición de poderes" de Tamaulipas, un proceso para disolver el Gobierno de este estado del norte de país cuyo gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, está acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero.

En rueda de prensa este lunes, Ricardo Monreal, líder del oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena, izquierda), informó que ya ha reunido los votos suficientes para convocar un período extraordinario de la Cámara Alta para abordar el asunto.

"Está bien fundamentado y podríamos iniciar todo el proceso", dijo Monreal en relación con la desaparición de poderes en Tamaulipas, un mecanismo contemplado en el artículo 76 de la Constitución mexicana que da facultad a la Federación para intervenir en un estado.

VER MÁS: Afirma Monreal contar con votos para abordar desaparición de Poderes en Tamaulipas

No obstante, el líder morenista pidió "un compás de espera para no generar mayor polarización" antes de proceder a la disolución del Gobierno tamaulipeco.

Monreal opinó que el proceso debe iniciar una vez hayan pasado las elecciones intermedias del próximo domingo y a que la Suprema Corte de Justicia haya aclarado la situación procesal en que se encuentra el gobernador, del opositor Partido Acción Nacional (PAN).

El embrollo jurídico por el caso del gobernador comenzó el pasado 30 de abril, cuando la Cámara de Diputados de México, con mayoría de Morena, aprobó levantar la inmunidad de García Cabeza de Vaca para permitir que fuera procesado por corrupción.

No obstante, es mismo día, el Congreso de Tamaulipas, controlado por el PAN, votó a favor de mantener el fuero del gobernador.

A petición de la Fiscalía, un juez ordenó el 19 de mayo la captura de García Cabeza de Vaca, pero este obtuvo un amparo de parte de otro juez que consideró que todavía conserva su inmunidad.

Además, la Suprema Corte de Justicia todavía no ha resuelto si acepta un recurso de inconstitucionalidad presentado por el Congreso tamaulipeco en contra del desafuero del gobernador.

García Cabeza de Vaca ha denunciado que la orden de captura obedece a "motivos políticos" y "se tomó en el Palacio Nacional", residencia del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Por otra parte, Ricardo Monreal reafirmó que sí se giró una orden de aprehensión contra el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca y sostuvo que el mandatario y su equipo de abogados ya fueron notificados.

VER MÁS: García Cabeza de Vaca encabeza arranque de clases presenciales en Tamaulipas

El líder de los senadores de Morena se mostró extrañado de que el presidente de la Mesa Directiva, Eduardo Ramírez, haya declarado que no existe tal orden de aprehensión. "Yo creo que el presidente del Senado en esos días andaba muy agotado, cansado, y no sé por qué expresó eso. Hay que preguntarle a él, pero no me gusta mentir, yo no miento y le aseguro que hay orden de aprehensión".

En tanto, la vicecoordinadora del PAN en el Senado, Kenia López Rabadán, en conferencia de prensa por separado, pidió a Ricardo Monreal que "deje de espantar con el petate del muerto" en el caso de Tamaulipas. Señaló que no existe viabilidad alguna ni fundamento legal para declarar la desaparición de poderes en esa entidad.

La senadora panista atribuyó la insistencia del líder de Morena en ese tema a la cercanía de la jornada electoral y a una "cortina de humo" para desviar la atención de los asuntos que realmente importan al país.