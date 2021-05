Anciano de 64 es golpeado y asaltado por dos hombre en estación de metro

El ataque fue grabado el domingo 30 de mayo en una estación de metro en Nueva York, Estados Unidos, cuando un hombre de 64 años de edad fue atacado por dos hombres encapuchados, quienes comenzaron a golpearlo sin provocación y uno de ellos le provocó una cortada en la cara cuando él intentó escapar al saltar el molinete.

Luego de unos segundos, la víctima decidió sacar 150 dólares que traía en su pantalón y uno de los asaltantes se lo arrebató y luego procedió a huir de la escena junto con su cómplice.

Hasta el momento las autoridades no han podido identificar a los responsables, por lo que compartieron en redes sociales el video del asalto y alentaron a los usuarios a compartir cualquier información útil para la investigación.

WANTED for A Robbery at the Lexington Avenue and East 59 Street train station. #Manhattan @NYPD17pct on 5/30/[email protected]:57AM two unidentified males approached the victim and demanded cash Reward up to $3500Seen them?Know who they are? Call 1-800-577-TIPSor DM us!Calls are CONFIDENTIAL! pic.twitter.com/dHEigk9DZD