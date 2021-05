Bolsa virtual de lujo se vende más cara que una real

Según Esquire, la cartera imaginaria de la colección Dionysus fue vendida en la plataforma de videojuegos en línea Roblox. Su precio fue de 350 mil monedas Robux, una divisa digital que se usa solamente en este servicio digital.

"Recuerda: esta bolsa de Roblox no es un NFT y, por lo tanto, no tiene valor/uso/transferibilidad fuera del mundo de Roblox, aunque vale más que el físico", escribió en sus redes sociales uno de los fundadores de Reddit, Alexis Ohanian.

A Gucci bag in Roblox resold for 350,000 Robux or roughly $4,115. The same purse IRL costs $3,400.

Remember: this Roblox purse is not an NFT and thus has no value/use/transferability outside the Roblox world-yet it's worth more than the physical one.

Watch this space. pic.twitter.com/m4WjfC1Eq1