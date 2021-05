Avión aterriza de emergencia por un murciélago a bordo

El vuelo con destino al aeropuerto de Newark, en Nuevas Jersey, Estados Unidos, tuvo que regresar apenas media hora tras al despegue al Aeropuerto Internacional Indira Gandhi, de Nueva Delhi, informa India Today.

Un video compartido en redes sociales muestra al animal volando entre los asientos, generando pánico entre los presentes.

Al aterrizaje, se informó que el murciélago fue encontrado muerto entre los asientos de la clase ejecutiva. Luego, se retiró y se llevó a cabo una fumigación.

"La razón probable puede ser los vehículos de carga como los del 'catering', porque todo el tiempo las ratas/los murciélagos vienen solamente de allí", dijo un representante de la empresa, añadiendo que la compañía realizará una investigación sobre el incidente.

What else is left to see in 2021 :

Air India flight to Newark returns back to Delhi after a bat flew by the cabin.

pic.twitter.com/RmQ1ILTrLQ