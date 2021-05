Joven descubre la ‘lista de reglas para salir con su hijo’, de la madre de su novio

Una joven compartió la lista de reglas que la madre de su novio tiene para cualquiera que quiera salir con su hijo y su historia se está haciendo viral.

Esta chica llamada Emma señala en su clip de TikTok que encontró la lista en la cuenta de Instagram de la madre de su novio.

Según se observa en el video, la lista de reglas dice: 1.-No es tu cajero automático, 2.-Si te presentas en mi casa como una stripper, haré que te vayas, 3.-Si encuentro algún mensaje de texto sexual en su teléfono, haré que te vayas, 4.-Entiende que si no me gustas, haré que te vayas, 5.-Entiende que puedo hacer que te vayas para siempre, 6.-Es un niño de mamá. A menos que tengas un anillo en el dedo, tu opinión no importa, 7.-No estás a cargo de él y no te corresponde cambiarlo. Acéptalo como es o atente a la regla #5, 8.-Es un caballero, eso le enseñé. Será mejor que actúes como una dama y te lo merezcas, 9.-Sé cómo evitar la cárcel, 10.-Si te abres camino más allá de estas reglas y avanzas hasta tener un anillo en el dedo, seré algo mucho peor que la madre de tu novio, seré tu suegra.

Desde que Emma compartió el clip, internautas se han solidarizado con ella, diciéndole que deje a su novio y criticando a la madre, por estar tan inmiscuida en la vida amorosa de su hijo, recoge el diario Mirror.