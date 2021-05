Madre envía por error fotografías en ropa interior a su entrenador

Gemma Hill compartió un video en Tik Tok en que relata la ocasión en que envió por error fotografías en ropa interior a su entrenador personal.

La presentadora de radio explica que su entrenador le sugirió tomarse una fotografía de cuerpo completo para tener el ‘antes’, previo a su recorrido para tonificar su figura haciendo ejercicio y así ver su progreso.

Pero Gemma pensó que debía enviarle la fotografía a él y así lo hizo, recibiendo una respuesta que la dejó mortificada. "Oye, lo siento Gem, me refería a que tomaras fotos para ti, no que me las enviaras. Para que puedas ver tu progreso", le escribió su entrenador a Gemma, recoge el diario Mirror.

"Dios mío, lo siento mucho. Pensé que debía enviártelas Qué vergüenza. Lo siento mucho", le contestó ella de vuelta ella. El entrenador entonces aclaró: "No jejeje, no les pido a los clientes que me envíen fotos en ropa interior. Estaba cenando con mi hija y ahora ella me pregunta: quién es esta chica...", respondió finalmente el entrenador.

Hill ahora bromea “¿Cómo puedo volver?”, refiriéndose a regresar al entrenamiento con esta persona, después de la embarazosa confusión.