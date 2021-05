El parteaguas

Recuerdo cuando el Real Madrid de José Mourinho pierde en semifinales contra el Bayern Munich en serie de penales en el estadio Santiago Bernabéu, temporada 2011-2012 si no mal recuerdo. Josep Pedrerol, periodista deportivo español y presentador de televisión muy afín al Real Madrid dijo: “Hoy el Madrid gana perdiendo”. Yo en caliente creo que hasta le proferí insultos en Twitter y demás excesos que uno comete como aficionado cuando anda con la sangre hirviendo.

No voy a comparar jamás al Real Madrid con el Santos Laguna, no es mi intención, simplemente quiero rescatar la frase de Pedrerol que creo que hoy aplica al cuadro lagunero que se ha quedado cerca de ser campeón por séptima vez en su historia después de un torneo con todo en contra y con un pronóstico de ruina. Hoy el Santos Laguna gana perdiendo el título por varias razones: La principal es la credibilidad que alcanzan ente la opinión pública sus procesos y el modelo de negocio moderno que es el Club Lagunero que muchos nos negábamos a entender o a aceptar. Nos abre los ojos a nosotros los analistas para opinar del Club Santos no solamente conociendo al primer equipo y basándonos en el último resultado, yo diría que hasta nos obliga a conocer más a fondo quién viene surgiendo en categorías inferiores porque la afición debe enterarse de todo ese trabajo ya que son jóvenes que muy pronto estarán en la cancha. Santos hoy gana perdiendo porque reivindica su posición como un equipo y plaza potente, el medio dominante se había mal acostumbrado a solamente voltear a ver a Tigres y a ver con desdén a un Santos que simplemente se las vio duras con la pandemia y el tsunami de lesiones que se le vino, sin dejar de mencionar que a los medios nacionales se les da muy bien golpear al propietario del Club Alejandro Irarragorri y del Santos hablar poco o nada.

Perder una final quizá sea lo más doloroso qué hay en el futbol y en cualquier deporte, pocas fatalidades peores que rozar la gloria y ver cómo se escapa, sin embargo, yo hoy siento un tipo de reconciliación de gran parte de la afición con una directiva que aunque nunca dejó de trabajar, también hay que decirlo que se montó en su macho y empezó a comunicar muy mal lo que venía para el equipo albiverde, la relación aficionado - Club Santos se volvió muy tóxica y desesperante, al grado de que el apoyo al Santos bajó mucho su intensidad, esa sensación la tuvimos muchos en un gran termómetro que son las redes sociales.

Termino esta columna escuchando cláxones de autos que se hacen sentir aunque se sea solamente subcampeones. Jamás escribiendo una columna había sentido que me dan la razón tan rápido. Hoy Santos gana perdiendo la final. Hoy Santos hace las paces con su afición y levanta la mano como el Coloso Del Norte. Santos nunca se fue, hay que entenderlo.

Manye Castil // @manyecastil