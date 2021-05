The Economist: Shit!

BRAVO, MÉXICO: YA NO ERES COLONIA

No solamente los españoles (gachupines derechistas tipo Iberdrola) a los que los prianistas regalaron buena parte de México están furiosos porque nuestro país ya no es colonia. Hay otros que no lo aguantan, al servicio de algunos anticuados "reinos por la gracia de Dios", no por voluntad de sus pueblos como hoy es el caso de México, puesto que AMLO es el único de los presidentes mexicanos realmente electo por más de 30 millones de ciudadanos a los cuales The Economist nos llama "Ilusos". "Vulgos pendejos".

Pero obvio es que la "Ilusa" es la abuela de mister Krauze de Aguilar Camín, de Claudio X González, mister Kleenex, de Amparo Casar, "productora de amparos contra el Gobierno actual", etc. Todos pagados por la neoliberal embajada gringa en México. El caso es que ya se ha exhibido el inmenso SOBORNO, chayote, que recibían todos estos y algunos supuestos empresarios más, que no llegan ni siquiera a 3 mil frente a los auténticos ciudadanos que votamos en 2018 por AMLO.

THE ECONOMIST, EL MENTIROSO

No se vale que el británico The Economist se meta a tratar de influenciar las inminentes elecciones de México con baladronadas. En la Mañanera del viernes 29 de mayo de 2021 el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, expresó sobre lo publicado por la revista inglesa: "Es la síntesis de la exasperación". Se refiere a la exasperación de la Derecha mexicana e in-ter-na-cio-nal porque México ha dejado de ser CO-LO-NIA. Con el título "El falso Mesías mexicano", la publicación dedica su portada a AMLO y advierte: "los votantes deberían frenar al presidente hambriento de poder de México".

Tras darse a conocer el texto, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) difundió la carta que Marcelo Ebrard envió al editor internacional de la revista, con quien se entrevistó hace unos días, pero no dice el nombre. ¿Sería "la sinvergüenza" Zanny Minton Beddoes (nacida en 1967)? Es una periodista británica la 17.ª primera redactora jefa de The Economist. Si es ella y cree que por ser mujer puede falsear la situación mexicana a esos grados, entonces debería ser destituida inmediatamente de su puesto por los dueños de esa revista con cierta credibilidad, obviamente neoliberal y vendida a la derecha mexicana en este caso.

En la conversación, dice Marcelo, con el editor se habló sobre los exitosos esfuerzos del Gobierno mexicano para hacer frente a la pandemia, del fortalecimiento de las relaciones con Estados Unidos y sobre los cambios políticos, económicos y sociales en México. Y lo que publica la revistucha británica nada tiene que ver y esto se llama en periodismo Traición al entrevistado. Cualquier periodista honesto sabe que esto es penado por leyes de varios países.

El canciller mexicano habló con un misterioso entrevistador o entrevistadora de The Economist y lo o la acusó de haber omitido argumentos expresados por él. Igualmente denunció la INCIDENCIA de cara a las elecciones del 6 de junio 2021 en México. A su entender y de la población mexicana en general se trata de la EXASPERACIÓN DE LA DERECHA NACIONAL a cuyas órdenes parece estar la ya autodesacreditada revista.

Ebrard protestó de esta manera en la Mañanera del viernes 28.5.2021: "A unos días de los comicios en los que los mexicanos elegiremos libremente a nuestros representantes, su medio publica un par de artículos en los que se invita a votar en contra del presidente y su partido. La opinión y el llamado sorprenden, no por la posición ideológica de su medio, sino por su virulencia y fragilidad argumentativa". Pleitos con USA, devaluaciones, inflación, deudas Y TODO AQUELLO QUE EN REALIDAD NO SUCEDIÓ EN MÉXICO.

PARA QUE SE ENTERE THE ECONOMIST

El actual Gobierno de México firmó con el entonces presidente de USA Trump el T-MEC, el 8 de junio del 2020, y es mucho más favorable a México que la anterior versión del TLC (asimismo, con su otro socio el primer ministro de Canadá).

Pero el caso es que hoy por hoy y por uno de muchos ejemplos solo en materia minera nuestro socio Canadá, miembro del evanescente Imperio británico, se apoderó del 60 % del oro mexicano. Hay 238 mineras de capital foráneo en el país, de ellas 153 de Canadá, 32 de USA, 14 de China y nueve de Australia. Hay mil 177 proyectos de todo tipo para extranjeros en 25 estados mexicanos, la canadiense "Equinox Gold" Oro del equinoccio saca 5 mil 600 kilos anuales de ese metal.

Seis de las 10 minas de oro más importantes de México están en manos de empresas canadienses, QUE NO HAN PAGADO NI SIQUIERA LOS IMPUESTOS DEBIDOS. Según datos oficiales, lo que da como resultado es que casi 60 por ciento de ese metal precioso, considerado como el más importante del mundo que se extrae de suelo nuestro, sería propiedad de una minera de Canadá, con más de 70 mil kilogramos de oro anuales, que representan 64 mil millones de pesos, México es el noveno productor a escala mundial, debajo de China, Australia, Rusia, Estados Unidos, Canadá, Indonesia, Perú y Ghana, indica información de la Cámara Minera de México.

"México es el 11 exportador mundial y el primero en América Latina y su red de 13 Tratados de Libre Comercio (TLC's) con 50 países vinculan a la economía mexicana con más de 1,300 millones de consumidores, lo que representa el 60 % del Producto Interno Bruto Mundial (PIB)". Forbes.

LO QUE PASA ES QUE ALGUNOS QUIEREN SEGUIR ROBANDO A MÉXICO CON EL APOYO DE LA INMUNDA DERECHA MEXICANA. PERO ESO YA SE ACABÓ. LOS "ILUSOS" ESTAMOS RECUPERANDO NUESTRO PAÍS.