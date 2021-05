Dos personas son grabadas arrojando un cadáver hacia el río en India

El suceso ocurrió en Balrampur, India, cuando una persona que estaba viajando en carro se percató de que había dos hombres, uno de ellos usando un traje de protección personal, rodando lo que parecía ser un cuerpo por el borde de un puente y lo tiraron hacía un río.

Vijay Bahadur Singh, el director médico de Balrampur, declaró que el cuerpo era de un hombre llamado Prem Nath Mishra, quien sucumbió a las complicaciones del COVID-19 el pasado 28 de mayo y uno de los hombres que lo arrojaron al río era su sobrino, de acuerdo al portal Debate.

The Hindu reportó que dos personas fueron arrestadas por haber violado el protocolo de COVID-19.

