Elefantes recorren las calles de una ciudad tras estar 6 meses migrando

Los mamíferos fueron captados en Yuxi, China, cuando una manada de 15 elefantes arribó a la ciudad luego de haber estado viajando hacia el norte por más de seis meses y recorrieron las calles con ayuda de las autoridades locales, la cuales organizaron a los habitantes para que no interfirieran con la migración y patrullaron de cerca la actividad de los elefantes.

Hasta el momento se desconoce la razón exacta de la migración de los elefantes, aunque la investigadora Becky Shu Chen consideró que los animales podrían estar impulsados por miedo y pánico, además de la búsqueda de alimento, recogió el portal Ruptly.

China's big news these days!

In Yunnan Province, a group of elephants from Xishuangbanna have gone in the wrong direction.

They are going north into cities.

They have arrived Yuxi.

It is said that they will arrive the capital Kunming in few days!

