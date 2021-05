Insecto gigante trepa cuello de reportero durante transmisión en vivo

El desafortunado suceso fue captado en Washington D.C. cuando el reportero Manu Raju estaba realizando una transmisión en vivo desde afuera del Capitolio de los Estados Unidos y una cigarra gigante comenzó a trepar a través de su ropa sin que él se diera cuenta.

Luego de unos segundos, cuando la cigarra trepó en su cuello, el reportero reaccionó con sorpresa mientras profanaba y le preguntaba a su equipo si no había más insectos en su cabeza.

El video del percance del periodista se volvió viral en redes sociales y hasta el mismo Raju compartió el video en su cuenta de Twitter, en donde decenas de usuarios expresaron su odio hacia las cigarras

Had an unwelcome visitor try to crawl into my live shot earlier. pic.twitter.com/Pu68z0cWSN