Los Guerreros no nos rendimos jamás: J. Guadalupe

En el Centro de Francisco I. Madero cada mediodía la voz de un hombre alegra a los transeúntes con canciones de su inspiración y en estos días les ha recordado que el Santos Laguna no se rinde; de ahí que sus jugadores sean llamados Guerreros.

J. Guadalupe Torres Ontiveros es el nombre de este artista nacido en San Miguel, municipio de Ocampo, Coahuila, pero radicado en el ejido San Pablo, muy cerca de San Pedro; dice que sus padres le habían puesto José Guadalupe, sin embargo, en el Registro Civil se equivocaron y lo rebautizaron como J. Guadalupe.

Torres recién se hizo viral en redes sociales luego de que una chica subiera un video en el que canta fuera del Territorio Santos Modelo un corrido que escribió a los albiverdes, en especial a Eduardo Aguirre "El mudo".

El Siglo de Torreón buscó a J. Guadalupe hasta dar con su hija, quien dijo que su padre no cuenta con un celular. "Lo pueden hallar ahí por la misma calle Madero, de Francisco I. Madero, a la altura de una mueblería y un súper, como a eso de las 12:00 del día".

Este sábado, a esa hora se recorrió el lugar. No se veía. Un joven vendedor de donas mencionó que se le hacía raro que no anduviera recorriendo las calles. En eso, minutos antes de la 1:00 de la tarde se escucha una voz fuerte exclamar: "Con goles de un sampetrino Santos está en la final, él se llama Eduardo Aguirre y es todo un profesional, perdimos por uno a cero, pero no está definido, les pido calma a todos, porque nos falta un partido". Era Torres Ontiveros, a quien en las calles apodan "Lupe el de los corridos".

Con una gorra roja, camisa a cuadros, pantalón de vestir y su fiel compañero, un bastón que utiliza para caminar porque su columna está lastimada, J. Guadalupe charló con El Siglo de Torreón, no sin antes decir con los ánimos arriba: "Yo soy Guerrero de toda la vida y espero que esta vez se consiga la séptima estrella para bien de todo Coahuila y Durango, los guerreros no nos rendimos jamás".

"Lupe el de los corridos" comentó que cuando supo que se había vuelto viral le dio mucho gusto, ya que él tenía muchos años luchando por que sus canciones se conocieran en más sitios y el clip lo ayudó bastante a lograr ese objetivo.

"Le agradezco a la gente, a la afición de los Guerreros por aceptar lo que yo hago, corridos y temas. Les agradezco a todos por aceptar mis melodías", sostuvo.

Con la voz entrecortada de la emoción, el coahuilense dijo que luego de que el Cruz Azul derrotará al Santos, en 20 minutos escribió una canción en la que asegura que los albiverdes harán el "aztecazo". "Yo estoy seguro de que van ganar. Esta melodía se llama La moneda está en el aire; ya la estoy cantando en las calles".

Contó Torres Ontiveros que a la edad de 19 años comenzó a escribir canciones, algunas de corte ranchero. Él quería enfocarse en la música, pero los caminos de la vida lo llevaron a dedicarse a la labor del campo y a la albañilería.

"Mis papás sí me apoyaban, pero pues eran muy humildes, no había dinero para que yo pudiera seguir en esto. No tuve escuela. Mi sueño es poder un día registrar mis canciones", informó el lagunero de 65 años.

"Don Lupe el de los corridos", quien es gran admirador de los fallecidos Juan Gabriel, Jenni Rivera y José José, interpretó su corrido La moneda está en al aire y enseguida regresó a las coloridas calles de Francisco I. Madero a cantar, y es que la ayuda económica que le da la gente le sirve para comer, ya que, según informó, el Gobierno no le ha dado ningún tipo de apoyo.

"Con lo que me dan puedo comer y pagar lo que se ofrece. Tengo dos hijos, ellos sí están al pendiente de mí y, bueno, pues entre ellos y yo nos ayudamos para salir adelante".