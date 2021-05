Mantienen tradición de apoyar a Santos Laguna desde Piedras Negras

La 'santosmanía' no tiene fronteras, no tiene límites, no distingue sexos, ni edades, trasciende generaciones y las mantiene unidas. Un ejemplo de ello es la tradición que mantienen las familias Alba Hernández y Moreno Ortiz, aficionados del equipo, quienes han creado un pedacito de La Laguna en el norte de Coahuila, a poca distancia del vecino estado de Texas en Estados Unidos.

No podía faltar la carnita asada, una sabrosa salsa, las tortillas de maíz, unas cervezas, los hijos, los nietos y los suegros, para poder disfrutar del partido de ida de la final de la Liga MX, entre Santos Laguna y el Cruz Azul.

El punto de concentración para disfrutar del partido fue la casa de Luis Alberto Moreno Olivares en la colonia Acoros de Piedras Negras. La entrada lo dice todo, pues la nomenclatura de la vivienda la enmarcan un Guerrerito y un Diablo del Toluca, sin que ello implique dificultad alguna entre la pareja.

TAMBIÉN LEE: Gerardo Zataráin, el sacerdote más Guerrero de La Laguna

"Siempre que empiezan las finales, aquí nos juntamos siempre, aquí es el punto de reunión. Cuando es temporada es en mi casa, pero finales y empieza la liguilla es aquí", fue lo que comentó Juan Alberto Alba, suegro de Luis Alberto Moreno y padre de Silvia Hernández.

Blanca Estela Hernández Méndez, esposa de Juan Alberto Alba, también es originaria de Piedras Negras y porta con orgullo la playera del Santos Laguna, gusto que adquirió mucho antes de casarse, inicialmente por un tío que vive en Estados Unidos.

"Y de allí, que porque es de Coahuila y yo soy de Coahuila. Por eso le voy al Santos Laguna, ya cuando se casó mi hija con mi yerno y también le va al Santos Laguna; pues ya hicimos una familia del Santos Laguna", dijo Blanca Estela Hernández. Inclusive relata que el seguimiento del equipo traspasa este rincón lagunero, pues cuando ganan los Guerreros, salen a festejar a la Macroplaza de Piedras Negras.

Al tratar de explicar cómo nace ese cariño por el equipo de la Comarca Lagunera, señala que se emociona al saber que es un equipo de Coahuila y piensa que hay que irle al equipo que es del estado. La emoción es tal que incluso en este patio han rodado lágrimas, ya sea porque gane o porque pierda el equipo.

GUERRERO DESDE LOS 15 AÑOS

"Cuando era joven, mi papá me hizo el primer Guerrero en mi casa, en mi cuarto, y el escudo, entonces ahora yo lo hago en mi patio. Me falta terminar el escudo, la mera verdad no sabía que iban a venir ustedes, y yo lo hice. Precisamente el miércoles lo hice y el viernes lo terminé de pintar", indicó Luis Alberto Moreno.

MÁS INFORMACIÓN: Venden su mercancía a la afición de Santos Laguna en Monclova

Tanto su padre como él son originarios de Piedras Negras, y fue alrededor de los 15 años cuando tuvo las figuras del Guerrerito y el escudo del Santos en su habitación. Reveló que en diversas ocasiones viajó a Torreón para asistir a los juegos en el antiguo estadio Corona y ahora de casado, le prometió a su familia llevarlos; lo cual cumplió en el 2015 y conocieron juntos el Territorio Santos Modelo (TSM).

"Y ahora me piden que los vuelva a llevar, algún día volveremos a ir", manifestó Moreno Olivares con una gran sonrisa y orgullo, recordando ese viaje con su familia.

CAMBIO DE EQUIPO PARA VOLVERSE GUERRERO

"Desde que subieron a la Primera División, por parte de un amigo que era de allí de Torreón, con el que trabajaba y él me llevó a Torreón. Siempre fuimos muy buenos amigos y me platicaba del Torreón, que Torreón, me platicaba de más antes y fue cuando cambié de equipo, le iba al odiado rival, al América, pero me cambié y me quedé con los Guerreros", contó Juan Alberto Alba.

VER MÁS: César sigue al Santos Laguna desde Saltillo

Además de su esposa, los acompaña su nieta Adriana Chávez para disfrutar del partido de ida de la final de la Liguilla Guardianes 2021, con una temperatura que pasaba los 34 grados pero que poco hizo mella en la emoción de los santistas nigropetenses, quienes viven la emoción de ver a su equipo en la cancha y enfrentar a sus contrincantes, convirtiéndolo en un estilo de vida y que mantiene a la familia unida.