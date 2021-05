Disparan contra casa de candidato del PRI en Morelos

Dos hombres, aparentemente jóvenes, dispararon anoche contra la casa del candidato a diputado federal del PRI, por el tercer distrito electoral, Antonio Domínguez Aragón.

Las balas perforaron la puerta principal, se alojaron en la parte frontal de su camioneta y una de ellas llegó hasta la pared de uno de los dormitorios de sus hijos menores de edad.

"Afortunadamente mi familia, su servidor, estamos bien", dijo el candidato en una transmisión que realizó esta mañana a través de su cuenta de Facebook, en la que exhibió los impactos de bala en la puerta de acceso, su camioneta y la pared, del segundo piso de su casa.

El atentado fue denunciado por el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, en su cuenta de Twitter. "Ahora fue en Morelos. Por la noche, sujetos armados atacaron la casa de nuestro candidato a Diputado Federal, Antonio Domínguez Aragón. Afortunadamente nadie salió herido. Queda en evidencia, una vez más, que el gobierno federal está rebasado por la violencia y la inseguridad.

Antonio Domínguez es un político de la región oriente del estado que busca la diputación federal apoyado en su estructura forjado desde 2009 cuando fue diputado local y alcalde de Ayala para el trienio 2015-2018.

Su caso se suma al atentado que sufrió el abanderado del PT a diputado local por el cuarto distrito electoral, Víctor Hugo Bobadilla Gutiérrez, quien fue atacado a balazos la noche del miércoles cuando regresaba a su casa luego de un mitin político. Bobadilla viajaba con su esposa y su abogado, pero ninguno resultó con lesiones por los disparos de arma de fuego.

En cambio, su camioneta registró por lo menos siete impactos de bala, calibre 9 milímetros, en el parabrisas, casi en el poste del lado izquierdo, así como en el vidrio del conductor y a un costado, donde se localiza la toma de gasolina del vehículo hay cinco orificios producidos por los disparos.

Por su parte Antonio Domínguez relató en su transmisión de facelive que las cámaras de video de alta resolución, instaladas en su casa, captaron el momento en que dos muchachos llegan a su casa a bordo de una motocicleta y uno de ellos dispara contra la puerta. Luego emprenden la huida y durante su marcha casi derrapan, dijo el candidato.

La puerta tiene seis impactos visibles pero el balazo que lo alerto fue el que alcanzó la parte superior de la casa, y es provocó que junto con su familia se arrojaran al suelo.

"Pensamos que se trataba de una balacera en la calle, pero cuando vimos estos orificios lo primero que pensamos es proteger a los niños que son menores de edad. Lo más lamentable es que fue contra la familia y para mí la familia es sagrada, atentar en un domicilio sabiendo que tenemos hijos pequeños, yo lamento mucho las personas que hicieron esto.

"No he recibido ninguna amenaza, no hemos estado o sospechemos de alguien, y tampoco de una persecución, menos de un cobro de cuota, por eso me cae de raro que pase esto", dijo el candidato y pidió a las autoridades considerar su caso en la tabla de los hechos violentos contra candidatos a cargos de elección popular.

Esta madrugada acudió a presentar la denuncia ante la Fiscalía Regional Oriente y precisó que este suceso no lo dobla y tampoco lo espanta.

Al contrario, aseguró, "nos hace fuertes y más comprometido como diputado federal para hacer las cosas bien e ir erradicando ese tipo de asuntos", dijo.