De sociales...

■ Las más amplias y sinceras FELICITACIONES, al Patronato Pro Defensa del Nazas, encabezado por Francisco Valdez Pérez Gasca, Cuqui Loya, Gerardo Jiménez y a todos los que se han unido, ya que lograron detener el aberrante proyecto hidráulico, Agua Saludable para La Laguna, en detrimento al Cañón de Fernández, área protegida y por lo tanto, para La Laguna. Pues se emitió el Amparo Federal, por el Juzgado 7° de Distrito… ¡Enhorabuena!

■ El día de hoy, le está cortando una hoja más al calendario, David Estens Fernández, estoy segura queserá objeto de múltiples felicitaciones y consentido con su platillo favorito por su papá Claudio Estens, PeckyWebb de Estens y desde Carmona, España, con los mejores deseos de su tía Laly Fernández. ¡Congratulaciones!

■ Lamento profundamente, el sensible deceso de mi querido amigo, Gerardo Moscoso Caamaño, mi condolencia a su compañero de vida Esteban Osorio Domínguez y familiares. Deja gratos recuerdos, en amigos, estudiantes y colaboradores de la Compañía de Teatro La Gaviota. Ruego al Creador, les fortalezca en su ausencia. Para él oración por su eterno descanso.

■ En el Restaurante La Patata, ubicado en el centro comercial de todos los laguneros, Cimaco Cuatro Caminos, el día de ayer, se reunieron a degustar los ricos platillos que allí se elaboran, Ceci Ramírez Handam, Tere Rojas de Castañeda, PeckyWebb de Estens, Marcela Pamanes, Paty Villarreal Castrejón, Pajarita Montemayor Faraklas para agasajar a Minerva Assaff Iza, por su “descuentaños”, y a la distancia Lourdes Benavides de Martínez, Rocío Ramírez de Garcíay la que esto escribe, así que brindamos por ella... ¡Felicidades!

■ El Astillero Librería, el pasado jueves en punto de las 18:00 horas, vía Facebook, llevo a cabo la presentación del libro Postales de Colección, de la autoría de Rosario Ramos Salas, como presentadores estuvieron Ruth Castro Parada, Montserrat Farrús Rubies, Enrique Ramos Salas y la autora, cada uno de los comentarios fue de distinto ángulo, ameno y acertado.

■ En días pasados, partió a gozar de la Gloria del Creador, el estimado galeno y fino amigo, Arturo Jaidar Veloz, envío mi sincera condolencia a su esposa, Ángeles López Sesma, a sus hijos Ángeles, Arturo, Verónica y Vidal, así como demás familiares. Que Dios Padre, les conforte en esta gran perdida. Para él oración y, descanse en paz.

■ Ya puede acudir al Archivo Municipal de Torreón Eduardo Guerra y adquirir el libro El Flamboyán Lagunero: Crónica de la fundación del Centro Cultural de La Laguna de la autoría de don Alberto González Domene, en este ejemplar conocerá el movimiento que surgió en los años 70´s para impulsar la cultura y el arte en la Comarca Lagunera. Informes al teléfono 871-716-09-13.

■ Afectuoso saludo a Durango capital, a mi querida amiga, Susana Salazar de Bracho, ya que en días pasados inicio una vuelta más al Astro Rey. ¡Felicidades!

■ Parabienes a los alumnos de la Universidad Autónoma de La Laguna, por su triunfo en la Feria Internacional de Ciencias, ellos son: Sebastián Gallegos Carreón y María Laura Talamantes Cruz, estudiantes de sexto semestre del Bachillerato en la modalidad de 3 años de la UAL, quienes obtuvieron la Medalla de Bronce en el Premio de Excelencia de la Canadá-Wide ScienceFair (CWSF) llevado a cabo en línea del 17 al 21 de mayo 2021. María Laura y Sebastián presentaron el proyecto “Evaluación fitoquímica de diferentes extractos de Bougainvilleaspectabilis”, el cual tiene como por objetivo evaluar la actividad antimicrobiana de diferentes extractos de Bougainvillea Spectabilis para su posible aplicación como una alternativa para su uso como agente antimicrobiano. Para la realización de este trabajo de investigación, contaron con la asesoría de la Coordinadora del Departamento de Investigación y Desarrollo de Proyectos del Colegio de Educación Media Superior de la UAL, la Ing. Valeria Alejandra Rodríguez Moreno, proyecto en el que han estado trabajando el último año y medio y que además de la presentación realizada en el Canada-Wide ScienceFair, ha sido presentado y premiado en el Expociencias Coahuila-Durango y en el Expociencias Nacional.

■ Es importante señalar que la Canada-Wide Science Fair es una feria científica anual que se realiza en Canadá desde 1962, la cual es coordinada por Youth Science Canada. Los finalistas se clasifican entre aproximadamente 25,000 competidores en más de 100 ferias científicas afiliadas a Youth Science Canada. Para los ganadores y al recto Maestro Omar Lozano Cantú, que continúen los éxitos.

■ No se pierda hoy a las 18:00 hrs., la segunda parte de la interesante platica El Eterno Femenino, María La Mujer Madre, impartida por el Padre Enrique Ponce de León, S.J. Transmisión en vivo vía Facebook y Youtube.

■ En el Centro de Convenciones de Torreón, ayer en punto de las 20:30 horas, Camerata de Coahuila, presento su octavo concierto de temporada y como siempre, excelente programa: Serenata No. 10 en Si Bemol Mayor, K.361/370 “Gran Partita” bajo la dirección del maestro Ramón Shade.

■ En el histórico marco del Museo Arocena, el miércoles 26, se llevó a cabo la firma del comodato, que cede 30 años más el Edificio Russek (antiguo Banco Chino) a la Fundación Arocena, esto gracias a la loable acción del señor Jaime RussekFurhmann, quien estuvo acompañado de su esposa, hijos y nietos. Dentro de este acto, se develó una placa en agradecimiento al señor Russek y se colocó en el puente que une al edificio con el Casino de La Laguna. Gracias a esto, el edificio continuará siendo parte del Museo Arocena y seguirán albergando exhibiciones temporales. ¡Congratulaciones!

■ Con la final de enriquecer la formación profesional de estudiantes de periodismo, así como de trabajadores de la industria editorial y promotores culturales, la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (CANIEM), a través de su Centro de Innovación y Desarrollo Profesional para la Industria Editorial, EDITAMOS, dio a conocer el jueves, el lanzamiento del Seminario de Periodismo Cultural, el cual abordará la dinámica cotidiana del periodismo cultural desde el punto de vista de diversos profesionales del periodismo, que, desde sus experiencias muy particulares, compartirán sus técnicas de redacción, anécdotas, técnicas de investigación, lo que buscan en un boletín de prensa, nos hablarán del panorama actual de los medios de comunicación tanto en medios impresos, como en radio, televisión y medios digitales, así como su vinculación con el entorno del quehacer cultural para aplicarlos a la práctica profesional.

■ Para los amantes de la ortografía: ¿Por qué no se escribe “buenos días” y no “buen día” si el día solo es uno? En español existe un tipo de plural llamado “plural expresivo”, este no denota cantidad, sino intensidad. Ejemplos: gracias, saludos, felicidades… lo común es en plural, pero ambas formas son correctas. Agradezco sus comentarios a [email protected]

Continuando con el Agustín de Iturbide… El 15 de julio, Iturbide —en compañía de Beneski— cabalgó por Soto la Marina, y fue reconocido por el teniente coronel Juan Manuel Azúnzolo y Alcalde. Confirmada la sospecha, el día 16, el cabo Jorge Espino realizó la detención de los viajeros en un lugar llamado Los Arroyos. De la Garza, se entrevistó con ambos, Iturbide le explicó que había viajado a México para ofrecer sus servicios a la Patria, el Comandante le notificó que se encontraba fuera de la ley conforme al decreto expedido por el Congreso el 28 de abril, también le reclamó el engaño a Beneski, quien respondió que era militar y que había procedido de acuerdo a las órdenes recibidas. De la Garza trasladó a Iturbide a Padilla, en donde se encontraba sesionando el Congreso local del recién creado estado de Tamaulipas. El gobernador era Bernardo Gutiérrez de Lara, quien había simpatizado con Hidalgo y Morelos, dirigiendo a un grupo de insurgentes en la zona de Texas. En su defensa, Iturbide arguyó la posible invasión que se preparaba con ayuda de la Santa Alianza, pero nadie le creyó. El Congreso local ordenó cumplir el decreto federal. El 19 de julio de 1824 Iturbide fue fusilado, sus últimas palabras fueron: «¡Mexicanos!, en el acto mismo de mi muerte, os recomiendo el amor a la patria y observancia de nuestra santa religión; ella es quien os ha de conducir a la gloria. Muero por haber venido a ayudaros, y muero gustoso, porque muero entre vosotros: muero con honor, no como traidor: no quedará a mis hijos y su posteridad esta mancha: no soy traidor, no». Al día siguiente, fue sepultado en Padilla. HASTA LA PRÓXIMA Y RECUERDA…

De todas las cosas que llevas puestas, tu actitud es la más importante.