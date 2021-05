La oportunidad deseada

Semana espectacular de finales alrededor del mundo: el jueves, los “Guerreros” ante “La Máquina”, el miércoles los 22 penales en el Villarreal-United y hoy se decide la Champions entre ingleses.

Lo tuvo el PSG el año pasado y lo tiene el Manchester City ahora. El tren solo pasa una vez. Y la “grandeza”, esa que tanto le han reclamado por su ausencia a los ‘Sky Blues’, puede llegar por fin. Y aunque podríamos tildar de obsesiva la necesidad de que la orejona llegue a las vitrinas del Etihad, lo cierto es que el proyecto viene siendo tremendamente exitoso desde hace poco más de una década. En la forma está el fondo.

Y aunque los azules hayan conseguido tantos triunfos en Inglaterra con base en “billetazos” para fichar a los mejores jugadores disponibles, lo cierto es que no todos funcionaron o se afianzaron completamente, como Nicolás Otamendi o Benjamin Mendy. Sin embargo, la columna vertebral se mantiene, y eso es gracias a Pep Guardiola, su estrategia y táctica.

Recordaremos aquella dura eliminación que provocó el Mónaco del joven Mbappé. Pues luego de esa temporada, los “Citizens” se trajeron a Bernardo Silva y a Mendy, aplicando la fórmula “si no puedes con tu rival, cómprale sus jugadores”.

Aunque eso sí, el PSG fue quien adquirió a Kylian Mbappé. Además, parece que por fin Pep encontró en Rúben Dias un central en quien confiar, en Rodri un remplazo natural de Fernandinho y en Foden un diamante en bruto para los próximos años. De más está mencionar a De Bruyne, seguramente el mejor mediocampista de la actualidad.

SEGUNDO TIEMPO

Pues ese City tiene una cita con la historia. Llegarán por primera ocasión a una final de Champions y enfrente tienen a un rival que ya conoce de años. Pero los momentos importan, y los de Manchester arriban a Portugal como campeones de la Premier League y los “Blues” llegan con una derrota ante el Aston Villa y un milagro en Leicester que los aseguró en los primeros cuatro lugares de la tabla, logrando así su presencia en la próxima justa continental.

Si me preguntan, me hubiera parecido una sazón extra que Chelsea llegara a Porto sabiendo que para jugar martes y miércoles de la próxima temporada tendría que ganarle al City, aunque eso seguramente sea absurdo y no influya en lo más mínimo en la motivación de los 22 que estén en la cancha.

Será también la oportunidad de De Bruyne. Creo que si gana la Champions será el Balón de Oro indiscutible del año, a falta de ver qué suceda en la Copa América o Euro.

Pero no lo tendrán fácil, ya que Tuchel viene de una final el año anterior y ha demostrado que plasma el carácter de sus jugadores en el terreno de juego. Pep regresa a esta instancia después de una década, cuando en aquel 2011 se despedía del Barcelona por lo alto de Wembley ante el que hoy es su incómodo vecino.

TIEMPO EXTRA

Hace siete años, Sergio “Kun” Agüero dijo en una entrevista que no se iría del Manchester City hasta conseguir la Champions. Hoy a las 2:00 pm será su último partido con el conjunto “Citizen”, curiosamente, en una final de UEFA Champions League.

