Aunque ninguno de los devaluados partidos políticos en contienda en "la madre de todas las elecciones", que tendrá lugar el próximo domingo 6 de junio, ha informado hasta ahora de sus cierres de campaña, ni lugar, ni hora, ya el oneroso Instituto Electoral de Coahuila les notificó a sus representantes jurídicos que por causa de la pandemia por el funesto COVID-19 ni se les ocurra hacer concentraciones masivas, lo mismo en la vía pública que en lugares cerrados. Así las cosas: lo que en anteriores procesos les servía para demostrar "músculo" político y era como un termómetro de las preferencias pues ahora nomás no se va a poder, pues nadie quiere que se disparen los contagios. Por lo tanto, los desgastados "suspirantes" tendrán que ajustarse a dar mensajes virtuales a los ciudadanos, que ya están hartos de tantas promesas; o de plano los "aspirinos" nada más darán las gracias en sus redes sociales.

De última hora, nuestros subagentes, disfrazados de sombrilla para el sol, nos reportan que a pleno mediodía y con las inclemencias del clima en bulevar Independencia y Cuauhtémoc, hoy tendrá lugar un "Espectacular Cierre de Campaña" el partido que quiere un "Torreón bien chido". Como que solo así en los cruceros logran acarrear gente.

Y andando en los terrenos del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), causa extrañeza que a pesar de que en los últimos días se han dado varias declinaciones de candidatos "moralla"… Perdón, de quienes aspiran a ocupar algún puesto de elección popular por los partidos Verde Ecologista, UDC, Encuentro Solidario y hasta el propio Acción Nacional, dizque para favorecer a otros partidos, supuestamente con más posibilidades de ganar, el órgano electoral no haya exigido la formalización de estas renuncias, es decir, con papelito de por medio. Como que todo ha quedado en meros anuncios mediáticos para llamar la atención. Tampoco los partidos agraviados han dicho "esta boca es mía". A lo mejor les cala sentirse exhibidos al perder gente a días de las votaciones, o de plano no les interesa, pues van que vuelan para perder hasta el registro.

*************

Nuestros indiscretos subagentes nos reportan desde la "capirucha" del pan de pulque que luego de los operativos de vigilancia desplegados para evitar los efectos vandálicos de la santosmanía, con el flojo juego de futbol del jueves y el final del próximo domingo, ahora viene lo bueno con el proceso electoral en puerta. Y como más vale una colorada que varias descoloridas, en la Mesa de Seguridad, presidida por el "góber" Miguel Riquelme Solís y el alcalde Sergio Lara, don Miguel muy sutilmente les leyó la cartilla a los jefazos de todas las corporaciones relacionadas con la seguridad pública, Guardia Nacional, Ejército Mexicano, policías estatales y municipales, para que no ande cada quien por su lado, recibiendo órdenes ni de partidos políticos, autoridades o exfuncionarios como José Ganem para levantar y retener en patrullas a familiares de candidatos incómodos. La alerta fue bien clara, para que ese domingo no caigan en las "calenturas", que ya se registran entre algunos candidatos, o en maniobras raras como pueden ser provocaciones, escándalos o hasta sabotajes para cerrar casillas y cosas por el estilo. Quedó claro que la vigilancia deberá ser coordinada en cada uno de los 38 municipios. Así, todos deberán andar "juntitos", y aunque alguno de los candidatos se caliente serán solo los órganos electorales los que deberán pedir la intervención de darse altercados al orden. Y para que todo quede "planchado" tanto el IEC como el INE, que participaron en la reunión (decorativamente), garantizaron el protocolo sanitario en la totalidad de las casillas instaladas.

*************

Y aunque se esperaban buenas noticias de parte de Miguel Torruco, mandamás de la Secretaría de Turismo federal, en relación con los apoyos para el vapuleado sector del turismo coahuilense, que se las vio negras por la pandemia y aún siguen sudando la gota amarga, o de perdido se esperaba algún anuncio para fortalecer el programa de los Pueblos Mágicos, pues la provincia de Coahuila tiene siete, las autoridades estatales se quedaron como el chinito: "nomás milando"; como el entusiasta funcionario federal llegó con las manos vacías, eso sí, con los mejores deseos de que la industria "sin chimeneas" siga repuntando, pues reconoció los avances que tiene la entidad, que precisamente es sede de la Convención Internacional de Agencias de Viaje y Turismo 2021 con la participación de más de 200 empresarios del ramo que se reunieron para llorar… Digo, reflexionar sobre los retos pospandemia. Ante los buenos deseos, las autoridades de la provincia no tuvieron más que referir con muy buen humor los apoyos económicos y hasta alimentarios que durante lo más duro de la pandemia brindó a prestadores de servicios turísticos para que aguantaran y no cerraran sus negocios. Ya entrados en ambiente, el Estado hasta les ofreció una alianza a los promotores turísticos, "pero no de saliva y de palmadita", sino de incentivos y descuentos para que promocionen Coahuila en el país y en el mundo.

*************

A menos de una semana de que terminen las campañas electorales, y como se había anticipado, nuestros incidiosos subagentes nos comentan que al llamado "Juanito lagunero", Luis Fernando Salazar Woolfolk, ya le empezaron a sacar sus "trapitos al sol" respecto a lo que piensa y siente del gobierno de AMLO. En las inestables redes sociales las fuerzas del mal pusieron a circular varios videos, en los cuales el ultraderechista y panista recalcitrante ahora convertido al partido de moda, Morena, más por imposición que por mérito, y suspirante a la alcaldía de Torreón por capricho de su hijo, el "Chico de Barrio", Luis Fernando Salazar Fernández, despotrica a diestra y siniestra contra la "Cuatroté" y el partido. En los videos se escucha al candidato referirse al "preciso" como alguien que "alienta al extremismo, a la violencia, les mira la letra P en la frente… Da por hecho que los mexicanos nos chupamos el dedo… Dice que las turbas lo siguen con intenso fanatismo y que está loco", entre muchos otros dardos envenenado que don Luis Fernando le lanza a la yugular al jefazo de la 4T. También arremete contra Morena, por lo que en el audio se hace un llamado a la "verdadera base morenista" -que nadie la conoce, dicho sea de paso- para que no vote por Salazar Woolfolk. Así que, como siempre sucede con ellos, sin estructura, sin liderazgos ni convicciones, entre ellos mismos se destripan.

*************

Luego de que las autoridades del subcomité regional de salud de La Laguna, creado para evaluar, proteger y promover medidas sanitarias que evitarán el aumento en los contagios del funesto COVID-19, cumplieran el capricho del Santos Laguna y permitieran el ingreso al estadio de 23 mil aficionados para el juego de ida de la final de la Liga MX contra el Cruz Azul, bastante complicada la van a tener los fastidiosos inspectores encargados de clausurar reuniones particulares que excedan las cien personas: fiestas, bodas, torneos deportivos e incluso el propio aforo de los negocios en la región. Y que una vez que permitieron el ingreso masivo de ciudadanos a la cantina más grande la Zona Metropolitana, cualquier argumento de prohibición se les cae del termómetro digital al tapete sanitizante. Nuestros subagentes, disfrazados de inspector con cara larga, nos comentan que uno que otro restaurantero molesto podría estar preparando un amparo contra las multas que un fin de semana sí y otro también le pretenden aplicar por violar las medidas sanitarias. El enojo no solo fue por la cantidad de personas que ingresaron al estadio, sino porque los restaurantes y antros del mismo lugar vendieron como si no existiera pandemia sin que nadie les dijera azul o buenas noches.