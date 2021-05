Premios Grammy cambian LAS REGLAS DEL JUEGO

Los premios Grammy son una máquina de polémicas y escándalos. Sin embargo, esto no se debe a que los más jóvenes dialoguen y debatan respecto a las y los ganadores de la estatuilla, sino a que se han encargado de poner en duda los estándares bajo los cuales la Academia se dedica a juzgar el trabajo musical de otros.

La última edición fue especialmente criticada debido a que el cantante The Weeknd no se encontraba nominado tras haber creado el álbum "After Hours", que fue un parteaguas en la música de la temporada.

Dado el anunciado boicot del intérprete, junto a la presión por parte de los pocos espectadores, pero numerosos jóvenes críticos, los Grammy ya forman parte de los cambios que el comité organizador anunció el pasado mes de abril. Desde el momento de dicho anuncio, también fue oficial la disolución de los comités secretos en la elección de sus nominados, tras las controversias de los últimos meses.

La última de las actualizaciones en las reglas de los premios es referente a la categoría de "Álbum del año", que en su edición más reciente le fue otorgada a la cantante Taylor Swift por su álbum "Folklore", octavo álbum de estudio en su carrera, lanzado de forma sorpresiva durante el confinamiento a causa de la pandemia.

Ahora, a partir del 2022, la premiación realizará la nominación no solo por el artista responsable del álbum, sino también a cada compositor, productor, ingeniero en audio o artista invitado que haya sido parte de su realización, dado que anteriormente solo se le daba el crédito y el reconocimiento a quien hubiera colaborado con un 33 por ciento o más del contenido del álbum.

Los premios Grammy también han cambiado los parámetros que permiten que un álbum pueda ser ganador como "Álbum del año"; necesita que este material presente un total de 75 por cierto de material completamente nuevo. También ha quedado prohibido que cualquier miembro de la academia o sus publicistas hagan campaña por un material que no sea el suyo.

Por otro lado, pese a los cambios que la Academia de la música ha realizado, el cantante The Weeknd señala que continuará con su boicot y no enviará su material para ser considerado a nominaciones en las futuras ediciones de los premios.