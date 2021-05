Fallece coordinador estatal de bibliotecas

La Secretaría de Cultura de Coahuila reportó el fallecimiento de Alfonso Vázquez Sotelo, quien fungiera como coordinador general de Bibliotecas, Publicaciones y Librerías en el estado desde el año 2012.

Nacido en 1951, en Silao, Guanajuato, Vázquez Sotelo estudió en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Guanajuato, además realizó maestrías en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en la Escuela Normal Superior de Coahuila y en la Universidad Iberoamericana.

En 1994 recibió el Premio Nacional de Archivo Mérito Archivístico. Fue también impulsor para la creación de la Feria Internacional del Libro Coahuila (FIL Coahuila), evento que encabezó como director.

En este tenor, la Secretaría de Cultura de Coahuila indicó que se brindará un homenaje a Alfonso Vázquez Sotelo en la próxima Feria del Libro Coahuila, programada para celebrarse del 16 al 24 de septiembre del año en curso.

La dependencia estatal también informó que en esta edición de la FIL Coahuila realizará otros homenajes póstumos a figuras literarias como Juan Martínez Tristán (quién en vida recibió la primera medalla al mérito poético del fondo editorial Carlos Monsiváis) el poeta José Santana Díaz (fundador y director de la revista cultural Acento), así como a Jorge Fuentes Aguirre (escritor y periodista).

SE DESPIDEN

A través de redes sociales, escritores, artistas, promotores culturales y funcionarios expresaron sus condolencias por el fallecimiento de Vázquez Sotelo.

Miguel Ángel Riquelme Solís, gobernador de Coahuila, publicó en sus cuentas oficiales: "Lamento profundamente el fallecimiento de un gran servidor público el Lic. Alfonso Vázquez Sotelo, quien se desempeñaba como Coordinador General de Bibliotecas, Publicaciones y Librerías del Estado de Coahuila, además era colaborador en diversos medios de comunicación. Mis condolencias a sus familiares y seres queridos por esta pérdida. QEPD".

Ana Sofía García Camil, titular de la Secretaría de Cultura de Coahuila comentó: "Lamentamos profundamente la muerte de un gran hombre, que durante su vida se entregó al mundo de las letras y fue pilar de proyectos tan importantes como la Feria del Libro. Descanse en paz nuestro amigo Alfonso"

Mientras tanto, la poeta Mercedes Luna Fuentes escribió: "Alfonso Vázquez Sotelo, amigo generoso, brillante, uno de los pilares de mi vida. Su alegría, su trato civilizado, amable, bondadoso, en este mundo hostil, me hizo no perder la fe. Se ha ido a otro lugar que no lo registra la mirada, se fue en el sueño y es y será, como la ensoñación con que revistió de color y dignidad a cada una de las bibliotecas del estado, su segundo hogar. Quedan en ellas el color de su vida".

Sobre Alfonso Vázquez Sotelo

* Fungía como coordinador General de Bibliotecas, Publicaciones y Librerías. * Recibirá un homenaje póstumo en la Feria Internacional del Libro Coahuila (FIL Coahuila)