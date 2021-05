Hackean Lotería Nacional; piden rescate

El grupo de ciberdelincuentes Avaddon dio 240 horas, es decir, 10 días, para que Pronósticos Deportivos de la Lotería Nacional se comunique y coopere, o filtrará documentos valiosos, de acuerdo con información de la firma de seguridad Seekurity. El secuestro comenzó el 27 de mayo, de acuerdo con los detalles compartidos por la empresa a través de Twitter.

"Contamos con datos como contratos y convenios de 2009 a 2021, documentos legales, correspondencia, finanzas, datos notariales, outsourcing y mucho más", indican los ciberdelincuentes en el mensaje.

El ataque es el denominado ransomware, en el que se secuestran equipos y sistemas informáticos a cambio de que se pague un rescate; sin embargo, según expertos, no se debe realizar el pago, pues no garantiza que se recupere la información. Ayer viernes, la Lotería Nacional emitió un comunicado, pero no se refirió al supuesto ataque.

"De acuerdo con el fortalecimiento de los mecanismos de control y como parte del proceso de actualización de los sistemas informáticos de la institución, se ha implementado un plan de renovación y depuración, lo que ha generado intermitencia en los servicios de las áreas administrativas y operativas de la Lotería Nacional", informó.

En su mensaje, Avaddon advirtió que los datos no se pueden liberar sin su "descifrador general", además de que el sitio de Pronósticos Deportivos será objeto de un ataque DdoS o de denegación de servicio que, al generar múltiples solicitudes hacia el sitio web, lo inhabilita.

De acuerdo con la firma de ciberseguridad Sophos, el ransomware Avvadon existe desde 2019, pero el año pasado dio un giro más agresivo pues, además de combinar cifrado, secuestro y robo de datos, ahora infecta a las víctimas a través de campañas de phishing y spam.